Bronze geschultert

Nach dem erfolgreichen Abschneiden im vergangenen Jahr und den zuletzt sehr guten Eindrücken und vorderen Platzierungen auf internationalen Turnieren traute man den Schwestern Laura und Maren Vornberger vordere Platzierungen bei den Deutschen Meisterschaften der weiblichen Jugend zu. An der Ostseeküste in Rostock-Warnemünde spielte wie immer bei Großereignissen die Auslosung eine erhebliche Rolle. Insgesamt gingen bei den Meisterschaften 76 Teilnehmerinnen aus zwölf Landesverbänden an den Start.

Laura Vornberger, die aus taktischen Gründen noch vor Beginn der Meisterschaften eine Gewichtsklasse aufrückte, ging bis 69 Kilogramm (kg) an den Start. Gleich im ersten Kampf traf sie auf die spätere Deutsche Meisterin Lara Kühn, SV Luftfahrt Berlin und besiegte diese durch eine herausragende Leistung mit 16:1 Punkten technisch überlegen. In Runde zwei musste sie gegen die spätere Silbermedaillengewinnerin Lena Kaiser vom AC Ückerath (NRW) eine vermeidbare 4:6 Punktniederlage einstecken. Mit entsprechend Wut im Bauch trat sie zu ihrem dritten Kampf gegen Valeria Raisch, SC Anger an die Matte und besiegte die Bayerin nach 3:10 Minuten auf Schulter. Nun war wieder alles offen, da Laura Kühn parallel gegen Lena Kaiser gewinnen konnte. Unglücklich dann die Niederlage im vierten Gefecht gegen Merlissa Kästner-Gonzales vom RSV Hansa Frankfurt/Oder (BRB) was letztlich eine bessere Platzierung verhinderte. Im letzten Kampf der Meisterschaften besiegte sie Mariam Schöne-Stoppira, Grün-Weiß Weißwasser (SAS) nach 1:47 Minuten ebenfalls auf Schulter und holte sich verdient die Bronzemedaille.

Maren Vornberger letztmalig bei Meisterschaften dabei

Maren Vornberger startete bei ihren letzten Meisterschaften der weiblichen Jugend in der Gewichtsklasse bis 49 kg. Wie die Auslosung es wollte, traf auch sie gleich zum Auftakt auf die spätere Deutsche Meisterin Angelina Purschke, SV Warnemünde (MEV) und musste gleich einem Rückstand hinterherlaufen. Zum Schluss setzte sie alles auf eine Karte und unterlag durch einen Konter knapp mit 0:4 Punkten. Angetrieben durch die Auftaktniederlage trat sie in Runde zwei gegen die Südbadenerin Janica Meier vom WKG Weitenau-Wieslet an die Matte. Diese besiegte sie technisch überlegen mit 16:0 Punkten und war wieder drin im Turnier. Im Kampf um den zweiten Platz in der Gruppe musste sie gegen die Brandenburgerin Michelle Schnapp, RSV Hansa Frankfurt/Oder eine unnötige 3:6 Punktniederlage einstecken und platzierte sich im kleinen Finale um Platz 5 und 6. Hier besiegte sie Sophie Hindenburg, RSV Hansa Frankfurt/Oder (BRB) mit 17:0 technisch überlegen und sicherte sich letztlich den fünften Platz.