Bronze für Annabel Blassa

Vor Kurzem ist im hessischen Lauterbach das Turnier „die goldene Schärpe“ für Ponyreiter ausgetragen worden. Bei diesem Wettkampf konnten sich die besten Reiter aus 14 Bundesländern miteinander messen. Mit dabei auch Annabel Blassa (RVF Schwäbisch Gmünd).

Es wurden verschiedene Teilprüfungen wie Springen, Dressur, Gelände, Theorie, Fitness und Vormustern sowohl in Einzel- als auch in Gesamtwertung geprüft. Darunter auch ein Mitglied der Fördergruppe Vielseitigkeit des PSK Ostalb. Annabel Blassa (RVF Schwäbisch Gmünd ) glänzte mit ihrem Pony Dream of Angel und zeigte konstant gute Leistung. In einem sehr starken Starterfeld von 140 Reitern konnte Blassa die Teilprüfung Springen für sich entscheiden. Mit einer Traumnote von 9.0 ritt sie allen anderen Junioren in der Altersklasse U 16 davon. Auch in den anderen Teilprüfungen war sie immer vorne dabei. Dies trug am Ende dazu bei, dass Blassa sowohl in der Einzel- als auch in der Mannschaftswertung auf dem Treppchen stand und jeweils die Bronzemedaille trug.