Brodersen wechselt nach Nördlingen

Ein echtes Nordlicht namens Levke Brodersen ist die neueste Verpflichtung der Basketballerinnen der XCYDE Angels für die kommende Saison, wann immer diese auch starten wird. Die 25-jährige Ex-Nationalspielerin stammt ursprünglich aus Wyk auf der Insel Föhr und erlernte das Basketball-ABC hauptsächlich in Saarlouis, wo sie im zarten Alter von 15 bereits in der Bundesliga auflief.

Bei den Royals reifte die Spielmacherin nicht nur zu einer der besten ihrer Zunft in Deutschland, sondern auch zu einer Führungsspielerin inklusive Kapitänsamt. Nach mittlerweile zehn Jahren auf höchstem Niveau kann Brodersen eine stattliche Anzahl an Länderspielen in der U 16, U 18, U20 und schließlich im A-Kader vorweisen. Nach der Saison 2017/18 zog es die Lehramtsstudentin ins Ausland, wo sie neben ihrem Studium für den englischen Erstligisten Sheffield auflief. Mit den „Hatters“ gewann sie sogar den englischen Pokalwettbewerb und brachte bei ihrer Rückkehr nach Saarlouis auch gleich noch eine amerikanische Mitspielerin mit. Dennoch lief in der letzten Saison in Saarlouis wenig zusammen. Der Wechsel zu den Angels nach Bayern soll der Startpunkt sein für eine erfolgreiche zweite Karriere-Hälfte. Mit ihren 25 Jahren hat Levi, wie Brodersen von Freunden genannt wird, das Beste eigentlich noch vor sich. Als klar wurde, dass Leslie Vorpahl nicht ins Ries zurückkehren würde und somit die Position des Starting Point Guards vakant ist, wurde man sich schnell einig.

Coach Imreh zeigte sich geradezu euphorisch darüber mit Brodersen, Meynadier und Schlüter die Positionen eins bis drei besetzen zu können. „Jetzt muss ich wohl meine Deutsch-Lektionen intensivieren,“ meinte der Ungar mit einem vielsagenden Lächeln. Brodersen wird in Nördlingen übrigens auf eine alte Bekannte treffen, sie spielte nämlich in Saarlouis mit der Luxemburgerin Seit an Seit eine gute Saison. Brodersen hat eine Verlängerungs-Option in ihrem Vertrag und könnte sich ein mehrjähriges Engagement als Angels-Spielerin gut vorstellen. „Die Philosophie des Vereins und das familiäre Umfeld sagen mir sehr zu,“ meinte die Nordfriesin, die sich schon auf ihren Umzug in den Süden freut, wann immer der auch sein wird.