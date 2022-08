„Brocken“ durchwandert den Ostalbkreis

Als mobile Plastik durchwandert der „Ostalb-Brocken“ des Aalener Künstlerkollektivs den gesamten Ostalbkreis. Von Freitag, 12. August, bis Montag, 5. September, macht der „Ostalb-Brocken“ Station auf dem Stefansplatz Wasseralfingen. In jeder Kommune sammelt er Spuren und wird so immer wieder verändert und ergänzt. Bei einer Brocken-Hocketse am Donnerstag, 18. August, um 18 Uhr auf dem Stefansplatz erhält das Kunstwerk Wasseralfinger Spuren. Bürger und Bürgerinnen sind bei Freigetränken eingeladen, sich zu beteiligen.

Das Aalener Künstlerkollektiv mit Andreas Böhm, Martina Ebel, Silke Schwab, Ines Tartler und Andreas Welzenbach hat gerade im Rahmen der Ausstellung „vorort“ in Wasseralfingen seine Zelte aufgeschlagen. Im Sieger-Köder-Haus hat es offene Ateliers eingerichtet, und im Garten finden samstags regelmäßig Impulse statt. Bis zum 11. September ist in der Museumsgalerie im Bürgerhaus Wasseralfingen auch die Ausstellung „vorort“ über die Arbeit des Aalener Künstlerkollektivs zu sehen (geöffnet Freitag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr).