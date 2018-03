Brisantes Lokalderby zum Jahresauftakt

Die Fußball-Bezirksliga startet am Sonntag (15 Uhr) nach dreimonatiger Winterpause in das Jahr 2018 – vorausgesetzt, die Plätze auf der Ostalb sind bespielbar. Am am spannendsten erscheint die Austragung des Nachholspiels zwischen dem FV Unterkochen und dem SV Neresheim.

Vier Nachholspielen sind für den Sonntag angesetzt, hinter deren Austragung jedoch noch ein dickes Fragezeichen steht. Trotz der frostigen Temperaturen wurden die anstehenden Begegnungen (noch) nicht abgesagt, allerdings sind einige Rasenplätze in der Region aufgrund der Kälte derzeit unbespielbar.

Die vorausgesagten milden Temperaturen für das Wochenende geben jedoch Anlass zur Hoffnung, weshalb kurzfristig vor Ort entschieden werden soll, ob die jeweilige Partie angepfiffen wird. Planmäßig müsste der abstiegsbedrohte SV Ebnat (12./12 Punkte) am Sonntag beim Aufstiegsaspiranten FV Sontheim/Brenz (4./27) antreten. Der Tabellenletzte SSV Aalen (16./5) unter seinem neuen Trainer Semih Köksal wäre zeitgleich beim Liganeuling VfL Iggingen (13./11) gefordert. Ob die dortigen Naturrasenplätze bespielbar sind, erscheint jedoch äußerst fraglich.

Spitzenspiel zwischenLauchheim und Ellwangen

Gleiches gilt auch für das ebenfalls am Sonntag angesetzte Spitzenspiel zwischen den beiden Überraschungsteams der Liga, dem SV Lauchheim (3./30) und dem starken Aufsteiger FC Ellwangen (2./33).

Vermeintlich sicher erscheint hingegen, dass das Lokalderby Unterkochen (10./18) gegen SV Neresheim (15./8) planmäßig nachgeholt werden kann. Denn im Unterschied zu den anderen drei Austragungsorten verfügt Unterkochen über einen zumeist sehr gut zu bespielenden Kunstrasenplatz. Jenes Duell, das dort ausgetragen werden soll, könnte zum Start nach der Winterpause kaum brisanter ausfallen. Denn gerade bei den Gästen aus der Klosterstadt lief in der Hinrunde nicht allzu viel zusammen, weshalb man mit lediglich acht Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz überwintern musste. Um die Abstiegsränge wieder verlassen zu können, setzte der SVN auf den erfahrenen Erhard Kühnhold auf der Trainerbank. Er hatte Anfang November den erfolglosen Marcus Golla abgelöst, der in der Vorsaison noch den FVU gecoacht hatte. Der erhoffte Neustart mit Golla misslang jedoch angesichts von drei Niederlagen bei 0:6-Toren. Verstärkt durch insgesamt acht Winterneuzugänge, darunter Max Wanner und Dennis Werner vom Verbandsligisten TSV Essingen, hoffen die Verantwortlichen des SV Neresheim nun auf den Turn-Around.

Abteilungsleiter Stefan Aubele hatte bereits vor der Winterpause betont, dass man mit Kühnhold langfristig zusammenarbeiten wolle, „egal wie die aktuelle Geschichte ausgeht.“ Doch auch auf der Gegenseite war man mit dem ersten Halbjahr nur bedingt zufrieden. Von der Zielvorgabe „Platz eins bis vier“ ist der FV Unterkochen angesichts von Rang neun zur Saisonhalbzeit weit entfernt. Stattdessen müssen die Grün-Weißen aus Unterkochen darauf achten, in der Tabelle nicht weiter nach hinten abzurutschen: Gerade einmal sieben Punkte beträgt der Vorsprung von Unterkochen auf den Relegationsplatz, so dass ein Derbysieg am Sonntag auch für die Fußballer aus Unterkochen von sehr hoher Bedeutung wäre.