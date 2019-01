Brinkhaus: Datendiebe härter bestrafen

„Wir müssen das Strafmaß bei Datendiebstahl künftig höher ansetzen als wenn einer eine Kreissäge klaut.“ Das hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Ralph Brinkhaus, am Freitag in Aalen gefordert. Brinkhaus machte im Rahmen einer Informationsreise durch Süddeutschland bei der Firma Mapal Station.

Dass sein Fraktionskollege Roderich Kiesewetter den Besuch bei Mapal vermittelt hatte, ist nicht ohne Grund: „Mapal geht den Sprung in die Digitalisierung hoch motiviert und sehr erfolgreich an“, sagte Kiesewetter. Eine Einschätzung, die sich bei Brinkhaus nach einem halbstündigen Rundgang durch das Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens offenbar verfestigt hat: „Mapal ist ganz sicher führend in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen“, sagte der Unionspolitiker. Womit eines der Themen für das Gespräch nach dem Rundgang, an dem neben Kiesewetter auch der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack und Landrat Klaus Pavel teilnahmen, gesetzt war.

Kraft des landlichen Raumslange unterschätzt

Dass Kiesewetter, so sagte Brinkhaus, für die Unionsfraktion eine ganz wichtige Stütze in der Außen- und Sicherheitspolitik sei, sei schon deshalb wichtig, „damit die Welt in den Fugen bleibt“. Denn andernfalls würde man dies auch auf der Ostalb und bei Mapal spüren. Brinkhaus zog Parallelen zwischen seiner Heimatregion Ost-Westfalen und der Ostalb, um dann zu bekennen: Die Wirtschaftspolitik habe die Bedeutung des ländlichen Raums jahrzehntelang unterschätzt. Es sei eine unheimliche wirtschaftliche und innovative Kraft, die in Regionen wie der Ostalb stecke. Regionen, denen die Politik deshalb aber auch entsprechend helfen müsse – bei der Infrastruktur, der Verkehrsanbindung, beim schnellen Internet und bei der medizinischen Versorgung.

Datensicherheit, so griff Brinkhaus angesichts der fortschreitenden Digitalisierung und der Industrie 4.0 diesen Ball wieder auf, sei eine der ganz großen Herausforderungen der Zukunft. Die richtigen Rahmenbedingungen für die Datensicherheit könnten aber nur gemeinsam weltweit gesetzt werden. Jeder, so der Unionsfraktionschef weiter, müsse zwar zunächst selbst für die Sicherheit seiner Daten sorgen. Datensicherheit habe aber auch etwas mit Rechtsstaat zu tun. Datenklau sei kein Kavaliersdelikt, Datenklau sei schlimmer als ein gewöhnlicher Einbruchdiebstahl. Deshalb müsse dafür auch der Strafrahmen endlich nach oben gesetzt werden.

Ein anderes Thema auch für die Firma Mapal, die unter anderem mit dem Airbus-Konzern in Geschäftsbeziehungen steht: der Brexit. „Ich würde liebend gerne die Briten in der EU behalten“, sagte Brinkhaus, Rosinenpickerei könne man aber nicht zulassen. Der Club – sprich die EU – habe seine Regeln und Beiträge. Wer das eine nicht mehr einhalten und das andere nicht mehr bezahlen wolle, könne dann aber auch nicht mehr Mitglied sein. Für ihn, so Brinkhaus, sei das wirtschaftliche Problem dabei nichts das allergrößte. Am meisten Sorgen mache ihm das Thema Irland, verbunden mit der Angst, durch einen nicht oder nur unzulänglich geregelten Brexit könnte der alte, blutige Irland-Konflikt wieder voll aufbrechen. „Die Folgen eines Brexits wären für uns ganz am Anfang sicher spürbar“, sagte Firmenchef Jochen Kress. Denn allein der britische Heimatmarkt würde die Kunden von Mapal auf der Insel nicht tragen.

Auch die Hochschulenbrauchen den Bund

Landrat Klaus Pavel, der Mapal eines der Leuchtturmunternehmen auf der Ostalb nannte, schilderte Brinkhaus, dass der Ostalbkreis ein großer Nutznieser der EU-Strukturförderung sei. Gleichzeitig müsse sich der Bund überlegen, wie er den notwendigen Wandel der Beruflichen Schulen hin zu umfassenden Bildungszentren politisch und auch finanziell begleiten könne. Winfried Mack nahm die Hochschulen in den Blick: Man brauche das Hochschulengagement des Bundes nicht nur für Universitäten, sondern auch für ausgewählte und herausragende Fachhochschulen – wie etwa der in Aalen als forschungsstärkster Hochschule in Baden-Württemberg. Und angesichts der aufgekeimten Diskussion um die Grenzwerte bei der Feinstaubbelastung forderte Mack ein Moratorium. Es brauche dringend den Dialog zwischen dem Bund und den Ländern – auch unter der Prämisse, weitere Fahrverbote zu vermeiden.