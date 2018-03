Am späten Samstagnachmittag wurde der Polizei ein verdächtiger Brief mit Pulver in einem Briefkasten in der Neißestraße gemeldet. Laut der Bewohner trat beim Öffnen ein seltsamer Geruch auf.

Der Briefumschlag wurde in eine Tüte gelegt und die Polizei alarmiert. Vorsorglich wurden seitens der Polizei die Feuerwehr, der Rettungsdienst, sowie Spezialisten des Landeskriminalamtes hinzugezogen.

Ein 17-jähriger Mann und eine 17-jährige Frau wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, später aber wieder entlassen.

Der Brief wurde untersucht, geöffnet und es wurde nichts Verdächtiges festgestellt. Inhalt des verdächtigen Kuverts waren lediglich Bargeld und ein Zettel.

Die Feuerwehren aus Schwäbisch Gmünd und Bettringen waren mit insgesamt 28 Mann und sieben Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit acht Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Die Einsatzleitung hatte Kreisbrandmeister Otto Veil.