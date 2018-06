Briefmarathon im Torhaus

Rund um den Internationalen Tag der Menschenrechte ruft die Gruppe Aalen von Amnesty dazu auf, sich am Samstag, 12. Dezember, von 10 bis 13 Uhr im Foyer des Aalener Torhauses an der weltweiten Aktion Briefmarathon zu beteiligen. Die Aktion kommt Menschen zugute, die zu Unrecht in Haft sitzen, gefoltert oder verschleppt wurden.

Amnesty Aalen bittet dieses Mal um Unterstützung für einen kritischen Journalisten, der sich seit 16 Jahren in Usbekistan im Gefängnis befindet, aufgrund eines Geständnisses, das unter Folter erpresst wurde. Er ist einer der am längsten inhaftierten Journalisten der Welt.