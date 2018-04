Breymaier sagt Nahles Unterstützung zu

Nachdem Andrea Nahles mit 66 Prozent der gültigen Stimmen zur Vorsitzenden der SPD gewählt worden ist, hat SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier erklärt, sie freue sich über die erste Frau an der Spitze der SPD. Sie hätte aber mit einem besseren Ergebnis für Andrea Nahles gerechnet. „Hundert Prozent für Martin Schulz vor einem Jahr haben ihm und der Partei kein Glück gebracht. Ich glaube, dass 66 Prozent Andrea Nahles und der Partei Glück bringen“ so Breymaier weiter. Es käme jetzt darauf an, die Partei zu einen und den Prozess der Erneuerung weiter mit Leben zu füllen. Es gäbe eine Sehnsucht in der Partei, neben dem Abarbeiten des Koalitionsvertrags auch in langen Linien zu denken. „Andrea Nahles ist nicht Mitglied der Bundesregierung, sie wird das schaffen. Nicht alleine. Sie braucht Unterstützung und Solidarität. Auf mich kann sie zählen“, erklärte Breymaier.