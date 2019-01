„Die Situation durch den Brexit ist so frustrierend für viele von uns in England, besonders für die informierte und jüngere Generation“, schreibt Adrian Dwyer in einem Brief aus der Partnerstadt Christchurch. Er kritisiert die Politiker in England, aber auch die in der EU, wegen ihres einseitigen Blickes auf die Vergangenheit auf Kosten der Lösung drängender Probleme der Zukunft.

Adrian Dwyer ist der Sohn des Journalisten Jack Dwyer, der über 30 Jahre lang jeden Monat in seinen „Letters from Christchurch“ für unsere Zeitung über die Ereignisse in der Partnerstadt berichtet hat. Bis zu seinem Tod vor drei Jahren lieferte er eine Fülle von Informationen für unsere Leser. Sein Sohn Adrian ist zwar kein Journalist, hat aber als Vertreter verschiedener englischer Firmen ständigen Kontakt mit Unternehmen in Deutschland und der EU.

Als Bandleader der „Taverners Bigband“ in Christchurch und als Vater zweier Söhne hat er das Ohr an den Stimmen junger Leute. Er war schon mehrfach mit seinen Musikern in Aalen, vor zwei Jahren auch auf Besuch bei den Aalener Jazztagen. Beim traditionellen Strandfest „Stompin‘ of he Quamps“ am 3. August dieses Jahr wird er zwar als Bandleader und Manager seiner Bigband verabschiedet, bleibt aber als „Double-Base-Player“ (Kontrabass-Spieler) den Taverners erhalten.

„Anstatt unkontrollierter Immigration wollen unsere jungen Leute mehr Common sense in der EU erleben“, schreibt Adrian Dwyer und spricht damit das Verständnis für einander an. Immigration als unkoordinierte Zuwanderung nach England und in die EU sei bei weitem der wichtigste Punkt in den Diskussionen, an denen Dwyer lebhaft teilnimmt. „Die Lösung für den Verbleib des Vereinigten Königreiches in der EU liegt auch in den Händen von Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, einen Stopp unkontrollierter Immigration zu erreichen“.

Großes Aufsehen habe kürzlich der Leserbrief von 31 deutschen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an die Londoner Zeitung „Times“ erregt. Adrian Dwyer fiel darin der einseitige Blick in die Geschichte auf. Man habe zwar festgestellt, daß England nach dem zweiten Weltkrieg Deutschland nicht aufgegeben habe, aber konkrete Lösungsvorschläge für die Zukunft blieben außen vor.

Aalener kommen zum Strandfest

„Was auch immer bei der Abstimmung am 29. März in England passiert“, schließt Adrian Dwyer seinen Brief nach Aalen, „wir in Christchurch bleiben Eure Freunde“. Er freut sich auf Besuch aus Aalen beim großen Strandfest im August in Christchurch. Musiker von der Ostalb, die immer noch Kontakt zu den „Taverners“ haben, wollen dabei sein. Darunter auch ehemalige Mitglieder der Aalener Bigband „Young Jazz and Rock Honoration“ aus Aalen mit ihrem Bandleader Peter Traub, dem heutigen OB in Oberkochen.

Deal or no Deal war gestern noch die Frage – inzwischen ist klar: No Deal. Das britische Unterhaus hat im Brexit-Deal klar mit "Nein" gestimmt und damit ist wieder alles offen. Peter Sondheim ist gebürtiger Engländer und betreibt zwei Läden in Stuttgart. Ein harter Brexit mit der Einführung von Zöllen wäre für ihn existenzbedrohend. Entsprechend unruhig blickt er auf die englische Politik.