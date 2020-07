Brenzbahn: Züge fallen aus

Auf der Brenzbahn fallen zwischen Aalen und Oberkochen von Samstag, 25. Juli, 22 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 26. Juli, alle Nahverkehrszüge der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG und der DB Regio AG aus. Grund sind Weichenerneuerungen der DB Netz AG im Bahnhof Unterkochen.

Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ist eingerichtet. Die SEV-Busse benötigen für die Fahrstrecke mehr Zeit als die Züge, weshalb die gewohnten Anschlüsse im Bahnhof Aalen in der Regel nicht erreicht werden können. Vor Fahrtantritt sollten die Fahrgäste daher ihre Reiseverbindungen überprüfen.

Die Mitfahrt in den SEV-Bussen ist nur mit gültiger Fahrkarte möglich. Fahrgäste müssen ihren Fahrschein an den Automaten oder den Verkaufsstellen an den Bahnhöfen erwerben. In den SEV-Bussen können keine Fahrräder mitgenommen werden.