Brenzbahn: Verbesserungen lassen auf sich warten

Die Verbesserungen auf der Brenzbahn und der angestrebte 30-Minuten-Takt werden sich in den nächsten Jahren noch nicht realisieren lassen. Diese „bittere Pille“ hat der Planungsausschuss des Regionalverbandes Ostwürttemberg bei seiner jüngsten Sitzung im Landratsamt in Aalen schlucken müssen.

Den Ausführungen von Oliver Dümmler von der Regio-S-Bahn Donau-Iller zufolge müssen weitere Gutachten erstellt werden, da sich die Annahmen der bisherigen Gutachten als nicht belastbar erwiesen hätten. Die angedachte Ausstattung mit Hybridfahrzeugen habe nicht den gewünschten Effekt und ob eine Elektrifizierung der Strecke den erhoffen Erfolg bringe, sei ebenfalls unsicher. Die gesamte Infrastrukturplanung samt Finanzierungskonzept müsse überarbeitet werden. Als Zeitrahmen für eine Realisierung der Verbessrungen auf der Brenzbahn nannte Dümmler fünf bis zehn Jahre. 20 Prozent der Kosten müsse die Region tragen.

„ Ich bin jetzt 28 Jahre Bürgermeister einer Gemeinde an der Brenzbahn, ohne dass sich etwas getan hat“, sagte der Niederstotzinger Bürgermeister und Verbandsvorsitzende Gerhard Kieninger. Die Integration der Brenzbahn in das Gesamtkonzept der Regio-S-Bahn Donau-Iller führe offensichtlich zu einer Verzögerung. Landrat Klaus Pavel (CDU) beklagte, dass die Belange von Aalen bei den Planungen zu wenig berücksichtigt seien. In die Sache müsse endlich Zug hineinkommen.

„Wir hecheln von einer Trostrunde zur nächsten“, sagte Karl Maier (SPD) und forderte, dass die gesamte Region jetzt an einem Strang ziehen müsse, um das Projekt politisch voranzubringen. Auch Rainer Domberger (SPD) beklagte die lange Dauer des Verfahrens. Offensichtlich denke man nur bis Langenau.

Der Planungsausschuss stimmte letztlich einmütig weiteren Prüfungen und Untersuchungen zu, forderte aber eine baldige Umsetzung der Verbesserungen für die Brenzbahn.