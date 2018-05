Brenzbahn: Kiesewetter will Elektrifizierung forcieren

Nachdem die Region Ostwürttemberg beziehungsweise die Brenzbahn in Sachen elektrischer Ausbau des Bahnnetzes der baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann ans Ende der Prioritätenliste gesetzt worden ist, meldet sich nun der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter mit einem offenen Brief an Hermann zu Wort.

In seinem Schreiben verweist Kiesewetter auf die „Sontheimer Erklärung“ aus dem Jahr 2014, in der die Elektrifizierung der Brenzbahn bereits „als mittelfristiges Ziel“ genannt worden sei. Die Erreichung dieses Ziel liege nach wie vor im Interesse der Bevölkerung entlang der Brenzbahn und sollte sich deshalb auch im neuen Elektrifizierungskonzeption des Verkehrsministers für das Schienennetz in Baden-Württemberg widerspiegeln, fordert Kiesewetter in seinem Schreiben. Weiter betont der CDU-Politiker, dass eine „parallele Elektrifizierung“ der Brenzbahn zu keiner Verzögerung des teilweise zweigleisigen Ausbaus der Strecke führen dürfe. Kiesewetter bittet Hermann in dem Schreiben zumindest um eine Prüfung, „ob die Elektrifizierung der Brenzbahn in Gruppe 2 aufgenommen werden kann, ohne dass es zu weiteren Verzögerungen des zweigleisigen Ausbaus kommt.“ Abschließend bitte Kiesewetter in dieser Frage den Verkehrsminister um ein persönliches Gespräch.

Uralte Forderung

Verkehrsminister Winfried Hermann hatte im April die Pläne für ein landesweites Schienen-Elektrifizierungskonzept vorgelegt. Hermann erklärtes Ziel ist es, Züge im Land langfristig elektrisch fahren zu lassen. Die Brenzbahn als Dieselstrecke ist in diesem Konzept zwar berücksichtigt. Allerdings liegt sie in der Priorität ganz hinten – im sogenannten „langfristigen Bedarf“. Das heißt, der elektrische Antrieb käme demnach keinesfalls vor dem Jahr 2030. Und das, obwohl die Elektrifizierung der Brenzbahn eine uralte Forderung innerhalb der Region ist.