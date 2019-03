Brenzbahn ist für eine Woche gesperrt

Die Brenzbahn ist seit Montag für eine Woche wegen Schienenwechsels teilweise gesperrt. Zwischen Heidenheim und Giengen an der Brenz ist ganztägig in der Zeit von Montag, 25., bis Freitag, 29. März, ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die Züge dieser Strecke werden zwischen Heidenheim und Giengen an der Brenz durch Busse ersetzt. Bahnreisende müssen mit längeren und abweichenden Fahrzeiten der Ersatzbusse sowie in den Morgen- und Abendstunden mit veränderten Fahrzeiten der Züge zwischen dem Hauptbahnhof Aalen und dem Bahnhalt Heidenheim sowie von Giengen an der Brenz bis zum Ulmer Hauptbahnhof rechnen.

Im Anschluss an die Busse können, das teilt die Bahn gegenüber der Presse mit, zumeist die Züge des nächsten Taktes erreicht werden. Die Reisezeit kann sich durch die Sperrung um bis zu 60 Minuten verlängern. Die Bahn weißt ausdrücklich darauf hin, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Die Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen grundsätzlich nicht möglich.