Brenzbahn: Elektrifizierung rasch vorantreiben

Die Wirtschaftsraum Aalen Plus, ein Zusammenschluss der Stadt Aalen mit den angrenzenden elf Kommunen, hat sich beim Thema Elektrifizierung und zweigleisigem Ausbau der Brenzbahn zwischen Aalen und Ulm klar positioniert. Die Chefs der zwölf Kommunalverwaltungen einigten sich darauf, der Ertüchtigung einer der wichtigen Nord-Süd-Bahnstrecke Nachdruck zu verleihen. Als Vertreter von über 130 000 Einwohnern verfassten sie einen Brief an Landesverkehrsminister Winfried Hermann.

Darin fordern die Bürgermeister und Aalens OB neben dem längst als vordringlich notwendigen zweigleisigen Ausbau eine rasche Elektrifizierung. Die Brenzbahn müsse Teil eines gut funktionierenden Systems des ÖPNV sein. Deshalb solle die Elektrifizierung der Strecke aus der nachrangige Priorisierung herausgeholt und in eine höhere Dringlichkeitsstufe eingeordnet werden.

Diesbezüglich hat der Ostalbkreis für die Kreistagssitzung am heutigen ein Positionspapier erarbeitet. Dieses wird in der Sitzung zur Abstimmung gestellt. „Die Wirtschaftsregion Aalen Plus will bahntechnisch nicht abgehängt werden“, sagte OB Thilo Rentschler vor der Sitzung am Dienstag.