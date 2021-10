„Bredis Ballgeflüster“: Pokal unter der Woche und dann volles Wochenendprogramm

Bereits abgeschlossen sind meine Pläne für die kommenden Tage. Am Mittwoch gehts zum Bezirkspokalspiel zwischen dem TV Weiler i.d.B. und dem SSV Aalen. Der TVW spielt bisher eine durchaus ordentliche Saison und ist gegen den zwar spielstarken, aber recht unkonstanten Bezirksligisten aus meiner Sicht zwar leicht in der Außenseiterrolle, aber mit Sicherheit nicht chancenlos. Das Team von Heiko Richter muss sich auf jeden Fall auf einen heißen Tanz in Weiler einstellen.

Formstark trifft auf formstark

Zwei Mannschaften, die sich gerade in hervorragender Form befinden, treffen am Freitagabend im Bissinger Stadion am Bruchwald in der Oberliga aufeinander. Der Gast aus Nöttingen ist nach einem enttäuschenden Saisonstart, dem ein Trainerwechsel folgte, richtig gut in Schwung gekommen und hat in den vergangenen beiden Spielen jeweils sechs Tore erzielt. Aber auch der FSV 08 Bietigheim-Bissingen traf am vergangenen Wochenende sechsmal ins gegnerische Tor. Grund genug, am Freitagabend mal wieder nach Bissingen zu fahren, wo vermutlich ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten ist.

Alles ordentlich unter Bobos Leitung

In dieser Runde noch nicht gesehen habe ich den SV Neresheim, der unter dem neuen Trainer Andreas „Bobo“ Mayer bislang eine ordentliche Saison spielt, wenngleich man am Wochenende beim wiedererstarkten TSV Oberensingen mit 1:4 verlor. Doch diese Niederlage war sicherlich kein Beinbruch. Ein Rätsel ist mir dagegen, warum der SV Ebersbach derzeit auf einem Abstiegsplatz steht. Zwar gehört der SVE dieses Jahr nicht zu den Titelkandidaten, doch die Mannschaft von Dinko Radojevic ist deutlich besser als es die Tabelle besagt und ist aus meiner Sicht keinesfalls Außenseiter in dieser Begegnung.

Seltener Besuch im Bezirk Donau/Iller – mit dem SV Waldhausen

In den Bezirk Donau/Iller komme ich nur sehr selten. Doch mir wurde bereits mehrfach gesagt, dass ich unbedingt mal zur SSG Ulm 99 fahren soll. Und wenn selbst ein Fußballfachmann wie der frühere Heidenheimer Trainer Peter Passer mir das empfiehlt, dann muss das schon wirklich wahr sein. Und deshalb befolge ich diesen Rat und werde am Sonntag das dortige Gastspiel des SV Waldhausen anschauen. Das Team vom Härtsfeld ist für mich bisher die Überraschungsmannschaft der Liga, doch bereits beim Testspiel in Kaisersbach konnte mich der SVW überzeugen und dies scheint sich in der Runde fortzusetzen. Interessantes am Rande: Der einzige, den ich bislang bei den Ulmern kenne, nämlich Schiedsrichter Fabio Grillo, hat am Samstag die Partie des SV Waldhausen gegen den TSVgg Plattenhardt gepfiffen und wird seiner Mannschaft vielleicht den einen oder anderen Tipp geben können. Denke mal, dass das ein ausgeglichenes Spiel zweier disziplinerter und defensivstarker Mannschaften werden wird und vielleicht auch ein Tor für drei Punkte für einen der beiden Kontrahenten reichen könnte