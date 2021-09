„Bredis Ballgeflüster“: Erst „Uferspaziergang“ und dann zum Spitzenspiel nach Heilbronn

Bereits fertig sind meine Fußball-Besuchspläne für die kommenden Tage. Am Freitag geht es zum SV Kaisersbach in die Landesliga Staffel 1. Das Team von Leo Gjini und seinem spielenden Co-Trainer Arthur Feil trifft auf den TSV Obersontheim, der als Saisonziel den Klassenerhalt ausgegeben hat, aber mit 16 Punkten aus acht Spielen einen Traumstart erwischt hat. Ich kenne die Obersontheimer zwar nicht, vermute aber, dass da am Freitagabend zwei kampfstarke Teams aufeinander treffen werden. Und vielleicht spricht ja der Heimvorteil für den SV Kaisersbach.

Uferspaziergang am Fußballplatz

Ins wunderschöne Panoramastadion nach Holzhausen (einen Stadtteil von Sulz am Neckar) gehts dann am Samstag. Schon vom Baulichen her sollte jeder Amateurfußball-Fan mal dort gewesen sein, denn der Sportplatz wurde auf dem Grund eines ehemaligen Staubeckens errichtet und man kann daher in ein paar Metern Höhe einen „Uferspaziergang“ machen, den man mit einer Einkehr ins Vereinsheim abschließen kann. Doch auch sportlich hat der FC Holzhausen einiges zu bieten. Denn das Team von Trainer Pascal Reinhardt hat als einziger Verbandsligist noch kein Punktspiel verloren und wird alles dran setzen, dass das so bleibt. Eine ganz schwere Auswärtsaufgabe also für die Normannia.

Spitzenspiel in Heilbronnn

Eine Reise ins Unterland gibt es dann am Sonntag für mich. Und es heißt relativ früh aufzustehen, denn die Partie, die ich besuchen will geht bereits um 11.45 Uhr los. Im altehrwürdigen Heilbronner Frankenstadion kommt es zum absoluten Spitzenspiel der Bezirksliga Unterland, wenn der VfR Heilbronn auf Aramäer Heilbronn trifft. Beide Teams haben eine makellose Bilanz von 18 Punkten aus sechs Spielen aufzuweisen und auch die Tordifferenz (beim VfR 25:2, bei Aramäer 22:4) spricht für sich. In Heilbronn rechnet man auch mit einem großen Zuschaueraufkommen und ich bin echt mal gespannt, was mich da erwartet. Den „alten“ VfR kenne ich ja noch aus Oberliga- und Verbandsligazeiten, doch beim neuen im Jahre 2018 gegründeten, der sich auch sehr in der Jugendarbeit engagiert, war ich bisher noch nicht.