Bredis Ballgeflüster: Ein stressiges Wochenende mit gleich zwei Derbys am Samstag

Nun steht auch mein Besuchsplan für die nächsten Tage. Am Freitagabend geht's zur Kreisliga A-Begegnung zwischen der SG Schrezheim und dem TV Bopfingen, welche eigentlich schon in der Vorwoche hätte stattfinden sollen, jedoch, ich vermute witterungsbedingt, verschoben wurde und nun nachgeholt wird. Ich erwarte in Schrezheim ein Duell zweier etwa gleich starker Teams, bei dem die Tagesform eine große Rolle spielen wird.

Zwei Derbys am Samstag

Ziemlich stressig wirds dann am Samstag für mich, denn da will ich gleich zwei Derbys besuchen. Um 15 Uhr trifft die Normannia auf die Sportfreunde aus Dorfmerkingen. Beide Mannschaften verloren ja bekanntlich ihre Spiele am Wochenende mit 2:3 und werden deshalb alles daran setzen, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Einen Favoriten kann ich in dieser Begegnung nicht erkennen, doch ich hoffe, dass die Zuschauerzahl deutlich besser wird als zuletzt beim Derby in Hofherrnweiler, zumal aufgrund der Länderspiel-Pause keine Bundesligaspiele stattfinden. Das zweite Derby steigt dann um 18 Uhr in Schorndorf, wo die SG Schorndorf in der Bezirksliga Rems-Murr auf den Landesliga-Absteiger TSV Schornbach trifft.

Hier sehe ich die Schorndorfer, die bislang alle ihre Punktspiele souverän gewonnen haben, als leicht favorisiert an. Einfach wird es für die ambitionierte SG, die als Titelfavorit Nummer 1 in dieser Bezirksliga gilt, aber ganz bestimmt nicht.

Nach dem Volksfest-Derby kommt unberechenbarer Gegner

Bleibt der Sonntag, an dem ich mich für den Besuch der Landesligabegegnung zwischen der SpVgg Gröningen-Satteldorf und Germania Bietigheim entschieden habe. Die Satteldorfer verloren letzten Samstag vorsage und schreibe 1500 Zuschauern das Volksfest-Derby beim TSV Crailsheim unglücklich mit 1:2 und treffen nun auf einen ziemlich unberechenbaren Gegner, welcher zuletzt beim 3:0-Heimsieg gegen den TSV Obersontheim durchaus überzeugen konnte.

In Satteldorf war ich selber noch nie und ich bin gespannt, was mich dort erwartet.