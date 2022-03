Bredi über Kerkingen in den Schwarzwald

So, nun steht auch mein Fußball-Besuchsprogramm für die nächsten Tage, welches dieses Mal – auch aufgrund des schönen Wetters – teilweise mit etwas weiteren Fahrten verbunden ist. Fußball aus dem Raum Aalen steht bei mir gerade recht hoch im Kurs. Und als ich gesehen habe, dass es am Freitagabend zum Duell zwischen dem SV Kerkingen und der SG Schrezheim kommen wird habe ich sofort gesagt, dass ich da hin will. Denn ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr in Kerkingen und die SG Schrezheim habe ich in der Vorrunde gegen die Sf Dorfmerkingen II gesehen und war sehr angetan von dem, was da geboten war. Das gibt sicherlich ein spannendes Spiel, in dem jeder Ausgang möglich ist.

Der Samstag und der Sonntag werden mich dann auf Sportplätze führen, auf denen ich noch nie war. Am Samstag soll es in den schönen Schwarzwald gehen. Genauer gesagt in die Landesliga Staffel 3 zum SV Wittendorf, der zur ungewohnten Anstoßzeit um 12.30 Uhr den SV Seedorf empfängt. Ich habe dem früheren Balinger und jetzigen Wittendorfer Spieler Patrick Möhrle schon so lange versprochen, mal zu einem Heimspiel nach Wittendorf zu kommen, doch, zum Teil auch coronabedingt, habe ich das bisher nicht geschafft. Die Wittendorfer befinden sich mitten im Abstiegskampf, haben aber das große Ziel Klassenerhalt noch lange nicht aus den Augen verloren und rechnen sich sicherlich auch gegen das bisherige Überraschungsteam der Liga aus Seedorf etwas aus.

Sehr schwer war dieses Mal die Entscheidung für den Sonntag. Aber es gibt auch Sportplätze im eigenen Bezirk auf denen ich noch nie war. Und einer davon befindet sich in Gussenstadt, wo es am Sonntag zum absoluten Top-Spiel der Kreisliga A 3 kommen wird, wenn der AC Milan Heidenheim dort zu Gast sein wird.

Bin gespannt wie sich das Team des früheren Göppingers Paddy Schwarz, der nun spielender Co-Trainer in Gussenstadt ist, gegen den Tabellenführer schlägt. Ich denke, das wird ein Duell auf Augenhöhe.