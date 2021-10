Bredi macht sich ein Bild von den künftigen Derby-Rivalen aus Neresheim und Waldhausen

Nun zurück aus Neresheim, wo der SV Neresheim mit einem 1:0-Sieg gegen den SV Ebersbach verdientermaßen die drei Punkte auf dem Härtsfeld behalten hat.

In der ersten Halbzeit hielt der SV Ebersbach noch ganz gut mit und erarbeitete sich auch die eine oder andere Torchance, wobei Neresheim schon etwas mehr Spielanteile und auch einige Chancen hatte und zur Pause durch einen Treffer in der 34. Minute nicht unverdient mit 1:0 führte. Nach dem Seitenwechsel gelang den Ebersbachern allerdings nicht mehr allzu viel und man hatte Glück, dass Neresheim auch keinen besonders guten Tag erwischt hatte, seine Chancen zu weiteren Toren nicht verwertet hatte.

Chancenwucher

Ansonsten hätte das für den SVE böse ausgehen können. In der Nachspielzeit hatte dann Ebersbach aber auch noch eine Chance zum Ausgleich, traf aber das Tor nicht. Und so blieb es beim knappen, aber letztlich aufgrund der besseren Torchancen verdienten Sieg für das Team von „Bobo“ Mayer, das sich allerdings trotzdem steigern muss, um nächste Woche beim Derby in Waldhausen etwas Zählbares mitzunehmen. Und der SV Ebersbach wird sich ebenso steigern müssen, um die Klasse zu halten. Mit Leistungen wie dieser wird das zumindest aus meiner Sicht nicht funktionieren, doch das Potenzial ist da und es kann eigentlich nur noch besser werden.

Nach Neresheim kommt der SV Waldhausen

Eine ganz starke Vorstellung speziell in der ersten Halbzeit lieferte heute der SV Waldhausen auf der wirklich schönen Sportanlage der SSG Ulm 99 in Ulm-Gögglingen ab. In der ersten Halbzeit dominierte das Team von Trainer Jens Rohsgoderer das Geschehen eindeutig und lag zur Pause auch der Höhe nach verdient mit 3:0 vorne. Die zweite Halbzeit gestaltete sich dann ausgeglichener und beiden Mannschaften boten sich Torchancen, doch der Gastgeber ließ diese ungenutzt, während der SVW noch zwei Treffer nachlegte und somit mächtig Werbung für das kommende Derby gegen den SV Neresheim machte. Das Spiel anzuschauen hat heute richtig Spaß gemacht. Glückwunsch an den SV Waldhausen zu diesem Sieg, Mit so einem Ergebnis hätte ich absolut nicht gerechnet.