Bredi bleibt am Wochenende auf der Ostalb

Nun steht auch mein Fußball-Programm für die nächsten Tage. Leider kann ich für Freitag berufsbedingt keinen Spielbesuch sicher zusagen.

Hoffen auf die Teilnahme am Freitag

Doch eine kleine Hoffnung, entweder die Verbandsliga-Partie zwischen dem SV Fellbach und Calcio Leinfelden-Echterdingen oder die Bezirksliga-Begegnung zwischen dem SSV Aalen und der SG Bettringen besuchen zu können, habe ich. Das Wochenende werde ich dieses Mal aber defintiv auf der Ostalb verbringen und mir am Samstag die Landesliga-Begegnung zwischen dem SV Waldhausen und dem SC Geislingen anschauen, welche ja - aus Sicht des SV Waldhausen sicherlich überraschend - das Spitzenspiel des Tages darstellt.

SV Waldhausen scheint zu allem fähig zu sein

Dass der SVW zu allem fähig ist, habe ich ja vor kurzem beim imposanten Auftritt des Teams von Jens Rohsgoderer beim 5:0 in Ulm gesehen. Aber natürlich weist der SC Geislingen sehr viel Qualität auf und ist aus meiner Sicht am Samstag zumindest leicht favorisiert. Am Sonntag will ich mal wieder nach Bargau fahren. Dort trifft zunächst das Kreisliga A-Team von Björn Lange auf den SV Lautern und beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, um hinten raus zu kommen. Einen Favoriten sehe ich in diesem Spiel nicht, doch ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, ein Spiel geboten zu bekommen das deutlich besser ist als es der Tabellenstand beider Teams besagt.

Bargau empfängt Schwabsberg/Buch

Anschließend trifft dann die Bargauer Erste auf die DJK Schwabsberg/Buch. Die Schwabsberger sind für mich das Überraschungsteam der Liga und vermutlich hätte dieser extrem jungen Truppe vor der Runde niemand zugetraut, so weit vorne mitzumischen. Bei den Bargauern wechseln gerade Licht und Schatten ein bisschen, so dass ich sehr gespannt bin, wie sie sich am Sonntag präsentieren. Auf jeden Fall ist auch das ein Spiel, in dem es keinen Favoriten gibt und in dem für reichlich Spannung gesorgt sein dürfte.