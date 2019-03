Beats von Bruno Mars schallen durch die Fußgängerzone in Aalen: Am Mittwoch haben Schüler der „Keraamika’s House of Dance“, der urbanen Show & Tanzschule einen Flashmob vor dem Rathaus veranstaltet.

In einer Reihe von Veranstaltungen machen die Tanzschüler auf die „German Breaking Championship 2019“ im Safe-Motodrom in Aalen aufmerksam. Mit dabei war der 13-jährige Maakay Saige (im Bildvordergrund), der seit fünf Jahren tanzt. Foto: Eva-Marie Mihai