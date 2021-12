Braunenbergschule: Eltern rügen Baulärm

Massive Lärmbelästigungen für die Schülerinnen und Schüler durch die Bauarbeiten für den künftigen Bildungscampus Braunenberg hat der Vorsitzende des Fördervereins Eule der Wasseralfinger Braunenbergschule, Niko Löffler, in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats kritisiert. Aktuell könne deswegen eigentlich überhaupt kein Unterricht stattfinden, sagte er.

Auch sei die Sicherheit der Kinder durch Baufahrzeuge rund ums Schulgebäude nicht mehr gewährleistet. Und zum Teil werde bei – wegen der notwendigen Corona-Lüftung – weit geöffneten Fenstern direkt vor den Klassenräumen gebaggert. Er frage sich, so der Vorsitzende, warum an der Braunenbergschule nicht, wie etwa bei der Schillerschule, mit einer Containerlösung geplant worden sei und wie künftig generell bei Schulbaumaßnahmen ein geordneter Unterricht und die Sicherheit der Kinder gewährleistet werden sollen.

OB Frederick Brütting sagte, nachdem ihn Löffler bereits direkt angesprochen hatte, habe er die Gebäudewirtschaft beauftragt, sich die Situation vor Ort anzuschauen und Kontakt mit der Schulleitung sowie mit den Architekten aufzunehmen.

Aalens Baubürgermeister Wolfgang Steidle erklärte, eine zusätzliche Lärmquelle seien bislang die Kanalbauarbeiten in der Steinstraße gewesen. Diese seien aber jetzt abgeschlossen. Was die Bauarbeiten auf dem Schulgelände betreffe, werde man mit den Planern erörtern müssen, ob zum Beispiel besonders lärmintensive Arbeiten in die Nachmittagsstunden verlegt werden können, wenn kein Unterricht stattfinde.