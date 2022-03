Braunenberg: Schranke ist zeitweise wieder oben

Vergangenen Mai war es soweit: Wegen immer mehr Autos auf dem Weg zum Naturfreudehaus am Braunenberg hoch war eine Schranke montiert worden. Es durften nur noch Besucher mit Behindertenausweis und nach Anmeldung hochfahren. Das sorgte für viel Unmut und die Sache eskalierte, als Unbekannte die Schranke einfach mit einer Akku-Flex abtrennten. Nun aber ist der Weg wieder frei für den Autoverkehr. Zumindest während der Öffnungszeiten des Naturfreundehauses.

Es sind mehrere Besitzer im Spiel: Die Straße hoch zum Naturfreundehaus gehört etwa ab der Höhe des Röthardter Kriegerdenkmals dem Landesbetrieb ForstBW, die Parkplätze oben am Naturfreundehaus gehören der Firma Alfing, das Haus selbst gehört den Naturfreunden und der große Spielplatz daneben wiederum der Stadt Aalen. Für die Naturfreunde Aalen und Wasseralfingen war es nicht nachvollziehbar, dass ForstBW die Straße zum Naturfreundehaus weitgehend gesperrt hat. Es gab daher, so erklären Peter Fürst (Naturfreunde Wasseralfingen) und Eduard Hauff (Naturfreunde Aalen), Gespräche mit dem Regierungspräsidium und ForstBW. Denn die Regelung sei „nicht wirklich fair gewesen“ und hätte viele Besucher abgeschreckt. Beispielsweise die Stammgäste, die nicht mehr gut zu Fuß sind, aber eben keinen Behindertenausweis besitzen.

Zur Geschichte: Bis 1992 stand unten an der Straße schon einmal eine Schranke. Die wurde dann abmontiert, dass hier Autos hochfuhren, wurde toleriert. Vor einigen Jahren eskalierte die Situation. Es gab Partys an der alten Drachenflieger-Rampe, nächtlichen Lärm, „wilde“ Feuer, Fußgänger, die sich über die Autofahrer ärgerten, die völlig zugeparkten Parkflächen oben und viel Müll rund um das FFH-Schutzgebiet. Und sogar Camper in Wohnmobilen machten hier Halt und posteten den schönen Standplatz.

Man zog, so teilte ForstBW dann im Mai vergangenen Jahres mit, die „Reißleine“, auch weil es hier auf der relativ engen Straße immer wieder zu gefährlichen Begegnungen zwischen Spaziergängern und Autofahrern gekommen sei. Zudem hätten an manchen Wochenenden bis zu 50 Fahrzeuge pro Stunde oben einen Parkplatz gesucht. Bei den Naturfreunden ist man mit der jetzigen Lösung zufrieden. Auch Wasseralfingens Ortsvorsteherin Andrea Hatam findet den Kompromiss zwischen Gastronomie, ForstBW und Bezirksamt in Ordnung. Dass der Zugang zu dieser „wunderschön gelegenen Gastronomie“ so eingeschränkt worden war, „ging einfach nicht.“

Die Zufahrt zum Naturfreundehaus ist nun wieder zu den Öffnungszeiten erlaubt. Die sind Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils von 16 bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Wer außerhalb der Öffnungszeiten oben parkt, muss damit rechnen, bei der Rückfahrt vor der geschlossenen Schranke zu stehen.