Braunenberg: Freier Blick, aber keine Plattform

Mit dem Waldeigentümer ForstBW wird es keine Aussichtsplattform auf dem Braunenberg geben. Ein Ersatz für die ehemalige Drachenfliegerampe kommt hier im FFH-Schutzgebiet für die Staatsforstverwaltung nicht infrage. Einen Blick über die Aalener Bucht wird es auch weiterhin nur von der Sitzbank aus geben. Markus Lehmann fragte beim zuständigen Forstbezirksleiter Hans Untheim nach. Er ist zuständig für den rund 17 000 Hektar großen Forstbezirk Östliche Alb.

Was halten Sie den persönlich von der Aussicht dort oben?

Als ich dort das erste Mal war, war ich begeistert von dieser Aussicht. Dass sie so vielgelobt ist, kann ich auch voll nachvollziehen. Das ist Naturgenuss pur, den man sich über einen Trampelpfad erschließen kann. Dazu braucht man keinen Skywalk und keinen zusätzlichen Weg zu bauen. Für so ein Vorhaben wären allerdings große Eingriffe in ein besonders schützenwertes Waldgebiet notwendig. Den Ausblick werden wir auch künftig durch das Freischneiden von Ästen und Gestrüpp erhalten.

Wäre denn nicht eine kleinere Lösung möglich? Ein Aussichtsturm oder ähnliches, bei dem nicht so stark in den Boden eingegriffen werden müsste?

Es geht hier auch um die Verkehrssicherungspflicht, die bei uns, dem Grundstückseigentümer liegt. Man könnte die Verantwortung auf einen Verein abwälzen oder einen Deal mit der Stadt machen. Am Ende des Tages ist aber der Grundstückseigentümer verantwortlich. Beispielsweise wenn jemand durch einen herabfallenden abgestorbenen Ast verletzt wird.

In Ihrer Stellungnahme an die Stadtverwaltung schreiben Sie, dass bereits Planungen veröffentlicht wurden, ohne dass mit der ForstBW geredet wurde. Ist die Ablehnung eine Retourkutsche?

Ganz sicher nicht. Ich bin seit 1. Januar nach der Neuordnung von ForstBW für dieses Gebiet zuständig und habe das Anliegen ganz unvoreingenommen geprüft. Auch der zuvor zuständige Kollege sah diese Plattform ja auch kritisch. Es geht hier allein um den Natur- und Artenschutz.

Wäre denn ein Alternativstandort beispielsweise am Naturfreundehaus denkbar?

In diesem Bereich besitzen wir keine Flächen. Aber dort kommt es ja jetzt schon besonders an Wochenenden zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und Parkplatzproblemen. Ein Aussichtspunkt würde diese Situation noch verschärfen.