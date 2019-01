Brandstiftung? Feuerwehr rückt zum Union-Areal aus.

Großaufgebot an Feuerwehr in der Aalener Innenstadt: Im zweiten Stock eines leer stehenden Gebäudes auf dem Union-Areal in der Wilhelm-Merz-Straße ist am Freitagmittag ein Brand ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Allerdings kann die Polizei Brandstiftung nicht ausschließen. Die Ermittlungen dauern an.

Es ist 13.27 Uhr. Ein Mitarbeiter der Firma Seydelmann, der als Erster den Rauch sieht, der aus dem Fenster des Gebäudes dringt, alarmiert sofort die Rettungsleitstelle. Kurz danach rücken 15 Feuerwehrfahrzeuge aus. Innerhalb weniger Minuten sind 60 Einsatzkräfte der Abteilung Aalen, Wasseralfingen und Unterkochen vor Ort. Die Wilhelm-Merz-Straße ist für die Löscharbeiten aus Richtung Landratsamt bis zum Union-Areal für den Verkehr gesperrt. Etliche Passanten, die befürchtet haben, dass das neue Kaufland brennt, beobachten vom Gehweg aus den Einsatz.

Alle Glutnester werden beseitigt

Auf dem Gelände selbst kann der Brand, der im zweiten Stock eines ehemaligen Bürogebäude ausgebrochen ist, rasch gelöscht werden. Die Feuerwehr muss auch das Dach öffnen, um alle Glutnester zu beseitigen. Ein Schaden ist so gut wie nicht entstanden, sagt Bernd Märkle, ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, der sich vor Ort mit Kollegen des Ermittlungsdienstes unterhält und sich anschließend mit einem Feuerwehrmann ein Bild von der Lage im Innern des Gebäudes macht. Dieses wird ebenso wie die anderen Gebäude im Zuge der Umgestaltung des Areals im März noch abgerissen und macht Platz für ein zweites Landratsamt-Gebäude.

Der Brandherd befand sich in einer Ecke des Raumes, sagt Märkle. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, sei unklar. Denn elektrische Leitungen verliefen hier nicht. Insofern könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Darüber hinaus stießen die Feuerwehrmänner bei ihrem Einsatz auf eine weitere Brandstelle, die sich an einem Holzpfosten im ersten Obergeschoss, also einen Stock drunter befand, allerdings bereits erkaltet war und die Zündelei insofern mehrere Tag alt sein könnte. Die Vermutung von Kreisbrandmeister Otto Feil, der anfangs die Information aufschnappte, Unbekannte könnten vorsätzlich die Holzbalken mit Brandbeschleuniger angezündet haben, bestätigt sich nicht. Analog zum Brand in Abtsgmünd-Hohenstadt, bei dem am Mittwochmorgen ein Wohnhaus und zwei angrenzende Scheunen komplett ausgebrannt sind, sei es allerdings nicht abwegig, dass auch eine in der Silvesternacht abgeschossene Rakete in dem Gebäude landete und erst Tage später zündete, sagt Märkle.

„Dass sich schon öfter unlautere Gestalten in den Gebäuden auf dem Union-Areal aufgehalten haben, ist uns bekannt“, sagt Klaus Wolf, Dezernent beim Landratsamt. Unter anderem hätten immer wieder gefundene Einweg-Grills darauf hingewiesen. Das Areal sei zwar durch ein verschlossenes Tor und einen Zaun abgeriegelt, aber wer hier rein wolle, schaffe das auch.