Am Montag ist die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd gegen 17.15 Uhr zu einem Brand in einer Galvanisierungsfirma in der Klarenbergstraße ausgerückt. Vor Ort hat sich herausgestellt, dass ein Kunststoffbecken, in dem sich Säure befand, Feuer gefangen hatte.

Ausgelöst wurde dies mutmaßlich durch einen Kurzschluss in der Anlage. Infolge der starken Rauchentwicklung lösten die Rauchmelder aus und die Abluftanlage schaltete sich aus Sicherheitsgründen automatisch ab. Die Säure aus dem Kunststoffbecken wurde in einem extra für solche Fälle vorgesehenen, größeren Becken gefahrlos aufgefangen. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt, dürfte jedoch eher gering sein. Die Feuerwehren Schwäbisch Gmünd und Bettringen waren mit acht Fahrzeugen und 38 Mann vor Ort im Einsatz.