Brand in Metzgerei Schuster: Polizei geht von Brandstiftung aus.

Die Polizei geht bei dem Brand in der Metzgerei Schuster von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Nachdem die Brandursache zunächst völlig unklar war, haben nun gutachterliche und kriminaltechnische Untersuchungen eindeutige Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergeben, teilt die Polizei mit.

Wie bereits berichtet kam es am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr zu einem Brandausbruch in einer Metzgerei am Marktplatz . Durch die professionelle Arbeit der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude in der eng bebauten Altstadt verhindert werden. Dennoch entstand an dem betroffenen Gebäude ein Schaden in Höhe von etwa 500 000 Euro.