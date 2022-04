Brand in Garage greift auf Wohnhaus über

Ein Schaden in Höhe von mindestens 150 000 Euro ist bei einem Brand in Ebnat am Samstagmorgen entstanden.

Kurz vor 2 Uhr bemerkte ein Anwohner, dass die Garage eines Wohnhauses im Krautgartenweg brannte und verständigte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Garage in Vollbrand. Die Flammen griffen bereits auf das Wohngebäude über und setzten den Dachstuhl in Brand.

Die Feuerwehren aus Aalen und Ebnat/Waldhausen waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort und löschten das Feuer. Personen befanden sich keine im Gebäude. Bezüglich der Brandursache wurden von der Polizei entsprechende Ermittlungen aufgenommen.