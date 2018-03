Brand in Firma in der Ulmer Straße

In der Produktion eines metallverarbeitenden Betriebs in der Ulmer Straße in Aalen ist am Freitagabend gegen 18.20 Uhr ein Brand ausgebrochen. Der hatte vor allem zu einer starken Rauchentwicklung geführt.

Nach ersten Erkenntnissen hielten sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Produktionshalle mehrere Personen auf. Ein Mitarbeiter der Firma musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus verbracht werden. Die Aalener Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen, darunter einer Drehleiter, im Einsatz. Auch Sanitätskräfte waren zu dem Firmengelände geeilt. Die Feuerwehrmänner mussten mit schwerem Atemschutz in das Produktionsgebäude gehen, um den Brand zu bekämpfen. Gegen 19.10 Uhr war er gelöscht. Bisherigen Ermittlungen zufolge kam es in einem Ölbad, in dem verarbeitete Metallteile gekühlt werden, aufgrund eines technischen Fehlers zu einem offenen Feuer. Die Höhe des Sachschadens könnte sich auf bis zu 50 000 Euro belaufen.