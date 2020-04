Brand in Firma: Arbeiter kommen mit Schrecken davon

In einer Firma in der Ulmer Straße ist am Donnerstag gegen 12.50 Uhr ein Brand ausgebrochen, der laut Polizei vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Maschine ausgelöst worden ist. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren Aalen und Unterkochen, die mit acht Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort waren, schnell gelöscht.

Sieben Arbeiter, die sich während des Brandausbruches in den Räumlichkeiten aufhielten, wurden vor Ort von 14 anwesenden Personen des Rettungsdienstes vorsorglich untersucht. Alle Arbeiter konnten jedoch anschließend ihre Arbeit wiederaufnehmen. Der bei dem Brand entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.