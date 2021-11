Brand in der Stuttgarter Straße

Eine Streifenbesatzung der Polizei hat am Freitagmorgen um kurz nach 7 Uhr starken Rauch aus einem mehrstöckigen Gebäude in der Stuttgarter Straße festgestellt, in welchem sich Geschäftsräume und auch Wohnungen befinden. Die Aalener Feuerwehr übernahm mit acht Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften die Brandbekämpfung, dabei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Der Brand war um kurz nach 8 Uhr gelöscht, danach folgten noch Nach- und Belüftungsarbeiten. Es befanden sich fünf Personen im Gebäude, die allesamt unverletzt blieben. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich eines Serverschranks im Bürobereich aus, weshalb laut Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem technischen Defekt ausgegangen werden kann. Der Brand begrenzte sich auf diese Räume. Für die Dauer des Einsatzes mussten die Stuttgarter Straße sowie der Östliche Stadtgraben gesperrt werden. genauere Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens liegen nich nicht vor.