Brand: Frau bringt Kinder in Sicherheit

Am sehr frühen Sonntagmorgen hat es in einem Mehrfamilienhaus in Aalen gebrannt. Ein Rauchmelder hat die Bewohnerin des Gebäudes im Hangweg in ihrer Wohnung aus dem Schlaf gerissen. Als sie nach dem Grund für den Alarm schaute, bemerkte sie, dass bereits durch das gesamte Treppenhaus dichter Rauch zog. Sie alarmierte daraufhin die Feuerwehr und brachte sich und ihre Kinder durch das Fenster in Sicherheit.

Die alarmierte Feuerwehr stellte fest, dass im Keller des Hauses Unrat brannte, den sie sofort löschte. Der Grund für das Feuer ist bislang noch nicht geklärt. Personen kamen nicht zu Schaden. Am Gebäude entstand lediglich geringer Schaden durch Rußantragungen. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 33 Mann im Einsatz. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.