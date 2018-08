Brand bei CF Maier: War es Brandstiftung?

Am Sonntag ist auf dem Gelände der Firma CF Maier in Königsbronn ein Brand ausgebrochen. Ein Zeuge meldete gegen 17 Uhr eine schwarze Rauchwolke über Königsbronn. Schnell fanden die Einsatzkräfte die Ursache: Auf dem Gelände der Firma in der Wiesenstraße brannte es. Von der Firma produzierte Teile, die dort gelagert waren, standen beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr war mit starken Kräften im Einsatz und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Ein Gebäude der Firma wurde durch den Brand leicht beschädigt. Ermittler der Polizei haben am Brandort erste Spuren gesichert. Beamte des Polizeipostens Steinheim gehen jetzt der Frage nach der Brandursache nach. Dabei schließen sie nach dem aktuellen Stand der Dinge auch Brandstiftung nicht aus. Den Schaden schätzen sie vorläufig auf rund 50.000 Euro.