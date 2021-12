Brand: Bei brennender Kerze eingeschlafen

Mit zehn Einsatzkräften ist die Aalener Feuerwehr am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr zu einem Brand in die Untere Wöhrstraße ausgerückt. Dort hatte ein 41-Jähriger am Abend eine Kerze angezündet und war dann – eigenen Angaben zufolge – eingeschlafen. Als er erwachte und den Brand bemerkte, versuchte er, das Feuer mit einer Bettdecke zu löschen, wobei auch diese anfing zu kokeln. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt; der 41-Jährige wurde vor Ort von einem Notarzt untersucht.