Brand bei Aalener Metallrecycling-Firma

In der Nacht zu Freitag hat es in einem Metallrecycling-Unternehmen in Essingen gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit 36 Kräften aus. Geschreddertes Altmetal brannte in einem abgetrennten Bereich auf dem Gelände der Firma Scholz.

Ein Feuerschein war gegen 23.15 Uhr in der Berndt-Ulrich-Scholz-Straße zu sehen, als Zeugen das Feuer bemerkten. 36 Feuerwehrleute aus Aalen und Essingen rückten aus und konnten die brennenden Abfälle in kurzer Zeit löschen. Die Schadenshöhe konnte bislang nicht angegeben werden, dürfte nach Einschätzung der Polizei "jedoch gering sein, zumal nahezu ausschließlich Metallabfälle gebrannt hatten."

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht die Polizei in einer ersten Einschätzung von Selbstentzündung als Brandursache aus.