Brand am Hauptbahnhof Stuttgart führt zu Ausfällen und Verspätungen

Am Stuttgarter Hauptbahnhof hat sich am Dienstagmorgen eine Rauchwolke über die Fernbahngleise ausgebreitet. Um 8.30 Uhr wurde laut der Bundespolizei ein Alarm ausgelöst. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes kommt es auch auf der Strecke von Aalen nach Stuttgart zu Ausfällen und Verspätungen.

Feuerwehreinsatz in #StuttgartHbfFür Züge des Fernverkehrs werden Ersatzhalte in #Esslingen, Vaihingen(Enz) und/oder #Plochingen eingerichtet. Bitte Reiseverbindungen beachten.Update folgt. https://t.co/KEMxQRrWT1— Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) February 4, 2020

So fallen beispielsweise der IC 2160 und der IRE 1 von Aalen nach Stuttgart aus. Auch von Stuttgart nach Aalen fahren der IRE 1 um 11.08 Uhr und der IC 2067 um 12.08 Uhr nicht. Bei weiteren Fahrten kann es zu Verspätungen kommen. Das teilte die Deutsche Bahn über Twitter mit.

Im Deutsche Bahn Navigator heißt es zum IC 2068, der um 13.02 Uhr von Aalen in Richtung Stuttgart starten soll, dass Züge momentan nicht am Hauptbahnhof in der Landeshauptstadt halten. Ersatzweise würden sie in Esslingen oder Vaihingen (Enz) halten. Laut der App verspäten sich die Züge auf dem Streckenabschnitt von Aalen nach Stuttgart "voraussichtlich 20 bis 30 Minuten".

Um kurz vor 11 Uhr gab die Bundespolizei Baden Württemberg ebenfalls über Twitter bekannt, dass der Brand durch die Feuerwehr gelöscht sei. Die Absperrmaßnahmen bleiben allerdings noch bestehen. Ursache für den Brand war wohl eine defekte Wasserleitung im Versorgungstunnel, was einen Kabelbrand auslöste. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut der Bundespolizei nicht vor.