Brache blüht zur Sommeraktion wieder auf

Kaum haben die Archäologen des Landesdenkmalamts ihre Ausgrabungen auf dem Areal des ehemaligen Stadtbiergartens beendet, ist am Donnerstag abermals der Bagger angerollt. Allerdings nicht, um weitere Funde freizulegen, sondern um die Fläche für die Sommeraktion des Innenstadtvereins Aalen City aktiv zu ebnen, die am 29. Juni beginnt. Die Idee, aus der Brache eine blühende Blumenwiese zu machen, ist der Kreativität des Citymanagers Reinhard Skusa entsprungen. Umgesetzt wird sie von Kurt Gläss, Inhaber des gleichnamigen Aalener Garten- und Landschaftsbaubetriebs.

Im Rahmen der Sommeraktion ist der Stadtbiergarten im Jahr 2002 angelegt worden. Und umso schöner ist es, dass er zur diesjährigen Veranstaltung Aalen City blüht einbezogen werden kann, sagt Susa. Die Idee, diesen in die Sommeraktion einzubinden, hatte der Citymanager bereits im vergangenen Jahr. Das Vorhaben, hier eine Pumptrack-Bahn aufzubauen, hat sich jedoch aus Sicherheits- und Kostengründen zerschlagen. In diesem Jahr erwacht die Brache allerdings wieder zum Leben oder blüht im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf. Zumindest so lange, bis erneut Bagger anrollen, die das Areal dann für das Bauvorhaben für die Brauereigaststätte Barfüßer platt machen. Der Baubeginn sei für Herbst geplant, sagt Skusa. Momentan warte die Stadt noch auf den Abschlussbericht der Archäologen, ergänzt Karin Haisch, Pressesprecherin der Stadt Aalen.

Anschauen ja, betreten nein

Den Weg für eine blühende Wildblumenwiese im ehemaligen Stadtbiergarten ebnet Kurt Gläss. Er war auch derjenige, der vor über einem Jahr den Biergarten komplett zurückgebaut und alle Bäume und Sträucher entfernt hat. Die trostlose Brache, die alles andere als schön aussieht, wieder zum Blühen zu bringen und dadurch Schmetterlinge anzulocken, freut den Aalener. Am Donnerstag hat er damit begonnen, die Fläche einzuebnen. Dann wird eine sandige, wasserdurchlässige Schicht aufgetragen und anschließend werden die Wildblumensamen eingesät. In die Wiese eingebettet werden auch kreisförmige Farbkleckse in Form von Sonnenblumen und blühenden Stauden, sagt Gläss, der hofft, dass die Eisheiligen keinen Schaden anrichten.

Wenn alles gut geht, soll spätestens zur Sommeraktion alles in Blüte stehen. Begehbar wird die Wildblumenwiese jedoch nicht sein, sagt Skusa. Auch aus Sicherheitsgründen. Eingezäunt werde diese mit Gittern, durch die die Passanten die blühende Pracht anschauen können. Eventuell werden auch noch Bänke aufgestellt, damit sich Blumenliebhaber auch längere Zeit an dem Paradies für Insekten erfreuen können.