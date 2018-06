Brüder beschwindeln Polizei

Verkehrsbedingt musste am Dienstagmittag ein 33-jähriger Fahrer sein Fahrzeug gegen 12 Uhr auf der Straße Am Proviantamt anhalten. Der 33-Jährige setzte das Auto anschließend kurz zurück, wobei er ein hinter ihm stehendes Fahrzeug beschädigte und dabei einen Schaden von rund 1500 Euro verursachte. Unter fadenscheinigem Vorwand fuhr der Unfallverursacher davon. Kurze Zeit später erschien sein Bruder beim Aalener Polizeirevier und gab sich als Fahrer aus. Er wurde aufgefordert, sich an die Unfallstelle zu begeben. Die aufnehmenden Polizeibeamten bemerkten den Schwindel, mit dem wohl versucht wurde, zu verdecken, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Beide Brüder müssen nun mit Anzeigen rechnen.