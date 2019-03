Brücke über die Bahn wird saniert

Zwischen dem 11. Mai und dem 11. Juni wird die Straßenbrücke über die Bahnlinie nach Stuttgart in der Stuttgarter Straße, zwischen dem Autohaus Wagenblast und dem BayWa-Markt, saniert. Den Baubeschluss dafür hat der Technische Ausschuss des Gemeinderats gefasst.

Die an sich massive Stahlbetonkonstruktion, Baujahr 1937, weist vor allem im Bereich der Widerlager und der Flügelwände Schäden auf. Die Kosten für die Sanierung und die Planung der Arbeiten sind auf 200 000 Euro veranschlagt. Für die Arbeiten müssen jeweils in Nachtschichten zwischen dem 5. und 11. Mai sowie dem 18. Mai und 11. Juni über den Gleisen Gerüste und Hilfsstützen auf- und wieder abgebaut werden. Die eigentlichen Sanierungsarbeiten werden bei laufendem Bahnbetrieb in Tagschichten erledigt. Die Straße auf der Brücke muss während der Arbeiten wechselnd halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird dann mit einer Baustellenampel geregelt.