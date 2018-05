Zwölf junge Männer zwischen zwölf und 14 Jahren haben am Boys Day am Aalener Ostalb-Klinikum teilgenommen. Dabei bekamen sie einen Einblick in die Berufsfelder der Klinik mit einem Männeranteil von unter 40 Prozent. Dazu gab es Infos zu Pflegeberufen. Neben dem Boys Day können junge Menschen das ganze Jahr über ein Praktikum in der Klinik absolvieren – selbstverständlich gilt das auch für Mädchen.