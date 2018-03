Boxkämpfe und eine geschmeidig-gelenkige Opern-Arie

Sie haben es sich an diesem Abend einfach gut gehen lassen: An die zweihundert Gäste haben im Vereinsheim des Schützenvereins Buch beim Ball des Sports ausgelassen gefeiert. Dank einer ausgesprochen guten Moderation des Sechser-Rates rund um ihren „Chef“ Hendrik Berzellis, wurde die tolle Stimmung um einiges verstärkt. Die Mitglieder des närrischen Rates waren alles andere als Sesselhocker. Berzellis und seine Mannen nahmen das Ruder fest in die Hand und ließen bis spät in die Nacht ihre Gäste nicht mehr aus dem Griff. Die Party-Band „Happy Hour“ war dabei nicht nur eine Party-Band, sondern ein aktiver Teil des gesamten Abendprogramms.

Beim Unterhaltungsprogramm hatten sich die Gastgeber so einiges einfallen lassen. Neben einer humorvollen Videopräsentation über das schöne Örtchen und Weltkulturerbe Rainau und seinem großen Bürgermeister Christoph „Manhattan“ Konle, der so groß wie der Limesturm von Buch ist, lieferten auch die zahlreichen Jugendgruppen eine großartige Show ab. Die Jungs vom Jugendtreff „Räumle“ aus Buch lieferten sich einen humorvollen Boxkampf, an dessen Ende natürlich die kleine starke Gemeinde Rainau gegen den übermächtigen Gegner aus den USA als Sieger aus dem Ring steigt.

Die Mädchentanzgruppe „No names“ hatte es den Jungs zuvor vorgemacht, wie so ein Boxkampf tänzerisch aussehen könnte. Richtig geheimnisvoll wurde es dann bei den Vorbereitungen für den nächsten Auftritt des Bauwagen-Teams Buch. Eine große Plane verdeckte die Sicht auf die Bühne während dahinter fleißig gewerkelt wurde. Sobald der „Vorhang“ gefallen war, begann eine äußerst lustige, musikalische Bühnenshow vom Feinsten. Besonders beeindruckt war das Publikum von der extremen Gelenkigkeit und Standsicherheit der vier Akteure, deren musikalische Bandbreite von Klassik bis Ballermann reichte.

Es gibt Faschingsbälle, die das Prädikat besonders lustig und närrisch wertvoll verdienen. Der Ball des Sportes gehört ohne Zweifel zu dieser Kategorie, so locker und flocker wie dieser im wahrsten Sinne über die Bühne ging. Die vielen Gäste waren begeistert.