Boxen in Aalen: Vor dem großen Gashi kommt erst der kleine

Nicht mehr lange und dann tritt der Heubacher Boxer Kasim Gashi in der Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle gegen den Weißrussen Siarhei Huliakevich an. Am Samstag, den 4. Juni, möchte Gashi auch das Aalener Publikum von seiner Schlagkraft überzeugen. Dabei hat er sich einen durchaus starken Gegner ausgesucht. Von 63 Kämpfen hat der 38-Jährige 43 gewonnen.

Vorfreude auf Aalen, Rückschlag in der Vorbereitung

Gashi hatte zuletzt in Schwäbisch Gmünd und Heubach geboxt und jetzt freut er sich auf den Kampf in Aalen. Doch seine Vorbereitung auf diesen Kampf verlief nicht reibungslos. In der zweiten Maiwoche erkältete sich Gashi, musste das Training deutlich reduzieren. „Das passiert bei mir häufig, wenn ich Kilos verlieren muss im Training. Dann ist das Immunsystem geschwächt. Für meine Vorbereitung auf den Kampf war das natürlich alles andere als gut“, sagt Gashi selbst. Aber solch eine Vorbereitung auf einen solchen Kampf dauert Monate. So war er im April für acht Tage im Trainingslager in Österreich, auf 2200 Metern Höhe. „Das gehört zur Vorbereitung dazu. Dort trainiere ich ausschließlich an meiner Kondition“, erklärt Gashi. Natürlich ist der Heubacher selbst der Hauptkampf an diesem Abend.

Wenig Aktuelles über den Gegner

Außer Statistiken oder älteren Kämpfen konnten Gashi und sein Team nicht sonderlich viel über den weißrussischen Kämpfers herausgefunden. Dieser trainiert aktuell in Polen wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine. Dort ist er, um überhaupt weiter kämpfen zu können. Soviel wissen sie im Team Gashi von Siarhei Huliakevich.

Länderkampf zwischen Deutschland und Italien

Doch es ist nicht nur der Kampf des Heubachers, der die Zuschauer in die Halle locken soll. Gashi, der den gesamten Abend erneut organisieren wird, hat auch ein umfangreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Statt der traditionellen Vorkämpfe wird es diesmal zu einem Länderkampf zwischen Deutschland und Italien kommen. „In diesen zwölf Kämpfen treten die besten Amateurboxer Deutschlands gegen die besten aus Italien an. Da sind ein paar wirklich gute Boxer darunter“, freut sich Gashi über das qualitativ hochwertige Programm, was vor seinem Kampf stattfinden soll. Zudem sollen noch zwei bis drei Profikämpfe ausgetragen werden.

Ein Showact kommt direkt aus der Familie

Ebenfalls zum Abend dazugehören werden Showacts. Zumindest einen konnte Gashi bereits verraten: Sein neunjähriger Sohn Elijah wird tanzen, seinen ersten Auftritt vor größerem Publikum haben. Und das sollen laut Gashi rund 1000 Zuschauer werden. „Wenn man ihn sieht denkt man, dass sei Michael Jackson persönlich. Wahnsinn. Ich würde ihn das nicht machen lassen, wenn ich nicht auch selbst davon begeistert gewesen wäre“, sagt ein stolzer Papa Gashi. Elijah wollte er immer zum Boxen bringen. Doch sein ältester Sohn wollte lieber tanzen, nicht mehr boxen. Das teilte er seinem Vater nun mit. „Wenn er nicht boxen möchte, dann muss er das nicht tun. Wenn er jetzt tanzen möchte, dann werde ich ihn unterstützen und so bekommt er nun seinen ersten großen Auftritt im Rahmen meines Boxkampfs“, sagt Kasim Gashi.

Am 4. Juni gemeinsam überzeugen

Bevor es also zum Hauptkampf zwischen Kasim Gashi und Siarhei Huliakevich kommt, hat erst noch ein kleiner Gashi seinen Auftritt. Und eines teilen beide: Sie wollen am 4. Juni überzeugen.