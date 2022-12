Bosch-Beschäftigte erfüllen Wünsche

Auch in diesem Jahr haben die Robert Bosch Automotive Steering GmbH und der Geschäftsbereich Jugend und Familie des Landratsamts Ostalbkreis die gemeinsame Weihnachtsaktion „Auf die Wünsche, fertig, los…!“ durchgeführt. Bereits zum sechsten Mal erfüllt die Aktion Kindern aus bedürftigen Familien ihre Weihnachtswünsche.

200 Wünsche hat das Landratsamt bei den Familien „eingesammelt“ und der Robert Bosch Automotive Steering GmbH anonym zur Verfügung gestellt. Die Wunschliste beinhaltet etwa Schneeanzüge, ein Kinderkeyboard, Lego Duplo, Fußball, Basketball, Playmobil, Puppen, Brettspiele oder auch Bilderbücher. Vom Top-Management bis hin zum Praktikanten haben sich die Bosch-Beschäftigten rege beteiligt, sodass alle Wünsche erfüllt werden können.

Marc Ströbel, kaufmännischer Werkleiter und neuer Schirmherr der Assistants@Bosch AS, Lisa Edelmann, Ramona Jakob, Lisa Oker, Jana Müller, Tamara Seidel und Britta Busche vom Netzwerk der Assistentinnen, Betriebsratsvorsitzender Claudio Bellomo und Luisa Link von der Bosch-Unternehmenskommunikation transportierten alle Pakete und Päckchen ins Landratsamt. Dort wurden die Geschenke gemeinsam mit Landrat Joachim Bläse und Roland Schlipf, dem stellvertretenden Geschäftsbereichsleiterin Jugend und Familie, rund um den Weihnachtsbaum gelegt. In den nächsten Tagen werden die Päckchen an die Kinder übergeben.