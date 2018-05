Bopfingen schießt nach oben

Wer spielt die Aufstiegsrelegation in der Fußball-Kreisliga A II? Die Frage bleibt drei Spieltage vor dem Ende der Saison offen. Sechs Mannschaften sind noch im Rennen. Neuer Tabellenzweiter nach dem 2:0 gegen den SV Pfahlheim ist der TV Bopfingen. Ein weiterer Kandidat ließ es krachen: Der TSV Adelmannsfelden gewann mit 5:2 - nach einem 5:1 zur Pause.

Kreisliga A I: Essingen II - Schechingen 1:3 (1:1). Tore: 0:1, 1:3 beide Klenk (13., 90.+6), 1:1 Landgraf (19.), 1:2 Ziegler (70.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Schechingen (76.). In der ersten Halbzeit schenkten sich die beiden Mannschaften nicht sonderlich viel. Nach dem Seitenwechsel bauten die Hausherren dann immer mehr ab und nach und nach übernahmen die Schechinger die Oberhand. In der 70. Minute traf Ziegler zum 2:1 für den FC. Eine Ampelkarte für Schechingen eine Viertelstunde vor Schluss machte Essingen II noch einmal Hoffnung. Doch in der Nachspielzeit fingen sich die Hausherren das 1:3.

Mögglingen – Hofherrnweiler-Unterr. II 5:0. Tore: k.A. Der Tabellenzweite trat ganz und gar nicht so auf wie erwartet. Mit dem aktuellen Rückstand auf die Heuchlinger hätte man die TSG wohl eher aggressiv und noch heiß auf den ersten Platz vermutet, doch stattdessen machten die Hausherren das Spiel. Von Beginn an bis zum Schlusspfiff hatten die Mögglinger das Sagen auf dem Platz. Die TSG kam nur vereinzelt zu Aktionen, jedoch nie zwingend genug, um ein Tor zu erzielen.

Kreisliga A II: Dorfmerkingen II - DJK-SG Schwabsberg-Buch 0:1 (0:0). Tor: B. Grupp (65.). In einem ausgeglichenen Spiel setzen sich die Gäste glücklich durch.

Rosenberg - Wört 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Gloning (39.), 0:2 Heide (44.), 1:2 Mack (80.), 1:3 S. Lingel (89.). Die erste Halbzeit war bis zum 0:1 ausgeglichen. Rosenberg kam in der Schlussphase des Spiels noch einmal heran. In der Nachspielzeit gelang Wört per Konter das 3:1. Reserven: 0:1.

Bopfingen – Pfahlheim 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Rama (45.), 2:0 R. Brunner (90.). Es war ein hart umkämpftes Spiel. Bopfingen gelang ein herrlicher Distanzschuss zum 1:0. In der zweiten Halbzeit ging es hin und her und kurz vor Spielende erzielte Robert Brunner das erlösende 2:0.

Westhausen – SGM Union Wasseralfingen 2:1 (1:1). Tore: 1:0, 2:1 Schneider (7., 55.), 1:1 Eisele (23.). Nach einer ausgeglichenen und umkämpften ersten Hälfte konnte die Heimmannschaft ihre vielen Konter in Halbzeit zwei nicht nutzen und somit blieb es bis zum Schluss spannend. Unterm Strich ein verdienter Sieg der Heimelf.

Stödtlen - Röhlingen 3:1 (2:1). Tore: 1:0, 3:1 M. Raab (28., 55.), 2:0 Landgraf. Ein faires Spiel mit einer überlegenen Heimelf fand mit Stödtlen seinen verdienten Sieger.

Hüttlingen - Kerkingen 3:2 (:). Tore: 0:1 Laib (49.), 1:1 Freimuth (53.), 2:1 Wiedemann (78.), 2:2 Geiß (83.), 3:2 Schneider (90.+1). Bes. Vor.: Gelb-Rote Karte Freimuth (55., Hüttlingen). Nach einer ersten Halbzeit, die verhalten anfing, nahm das Spiel in der zweiten Hälfte richtig Fahrt auf. Trotz leichter Überlegenheit in der ersten Halbzeit geriet Hüttlingen nach der Halbzeit unerwartet in Rückstand. Der TSV glich dann zwar umgehend aus, musste dann aber ab der 55. Minute nach einer Ampelkarte dezimiert zu Ende spielen. Dennoch ging der Gastgeber erneut in Führung, Kerkingen glich aber ebenfalls aus. Durch einen unhaltbaren Freistoß-Treffer gewann der TSV in einem rasanten Spiel am Ende hoch verdient. Reserven: 2:0. Die Reserve des TSV Hüttlingen feierte mit diesem Sieg erneut die Meisterschaft bei den Reservemannschaften der Kreisliga A II.

Tannhausen - Ellenberg 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Vaas (40.), 2:0 Tchoua (53.), 3:0 Ganzenmüller (63.). Ein verdienter und klarer Sieg der Heimmannschaft. Ellenberg kam nicht wirklich in das Spiel und konnte sich keine klare Torchance erspielen. Die Chancenverwertung der Heimelf war ausbaufähig. Denn das Ergebnis hätte auch höher ausfallen können.

Adelmannsfelden - Nordhausen-Zipplingen 5:2 (5:1). Tore: 1:0 Kugler (6.), 2:0, 4:1 Stock (17., 37.), 3:0 Boll (23.), 3:1 Seidenfuß (30.), 5:1 M. Bernlöhr (45.), 5:2 Roder (55.). Die Gastgeber hatten von Beginn an klare Feldvorteile - und legten eine furiose erste Halbzeit hin. Die Gäste betrieben in Durchgang zwei nur noch Ergebniskosmetik. „Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Wir hatten alles im Griff“, resümierte Adelmannsfeldens Abteilungsleiter Jan Bernlöhr. Die TSVler mischen um den Aufstiegs-Relegationsplatz mit. Reserven.: 6:1.

Kreisliga A III: Härtsfeld - Schnaitheim II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Kolb (20.), 0:2 Weiszhar (85.). Keine weiteren Angaben.