Bopfingen kann die Entscheidung weiter hinauszögern

Mit großen Schritten eilen die Mannschaften der Fußball-Kreisliga A der nahenden Sommerpause entgegen, diesen Sonntag steht bereits der vorletzte Spieltag auf dem Programm. A II-Klassenprimus SV Wört möchte seinen zweiten Matchball zur Meisterschaft verwandeln, doch weiterhin lauern mehrere aussichtsreiche Verfolger.

Kreisliga A I: Vom Relegationsplatz ist man nicht mehr zu verdrängen und so kann sich die TSG Hofherrnweiler II (2./58 Punkte) völlig ohne Druck auf die bevorstehenden Aufstiegsspiele zur Bezirksliga vorbereiten. Nur drei Tage nach dem verlorenen Bezirkspokalfinale kann die Elf vom Sauerbach also durchaus Kräfte sparen, wenn es vor heimischer Kulisse gegen den TSB Gmünd (7./45) geht. Der TSV Essingen II (11./32) ist derweil beim frischgebackenen Meister TV Heuchlingen (1./65) gefordert und könnte bei einer Niederlage der Abstiegszone noch einmal bedrohlich nahe kommen.

Kreisliga A II: Die entscheidende Frage an diesem Sonntag lautet, ob Klassenprimus Wört im zweiten Anlauf alles klar macht oder doch noch einmal neue Brisanz im Rennen um die Meisterschaft aufkommt. Genügend Spannung verspricht jedenfalls das bevorstehende Gipfeltreffen zwischen dem SV Wört (1./55) und dem TV Bopfingen (3./49). Der SVW vergab am Mittwoch in Adelmannsfelden seinen ersten Matchball, benötigt aber weiterhin nur noch einen Dreier aus den beiden verbleibenden Partien, um den Meisterwimpel wie erwartet einzutüten. Die Ausgangslage für das Saisonfinale in der kommenden Woche könnte sich allerdings noch einmal außergewöhnlich verändern, sollte der TVB - seines Zeichens das erfolgreichste Team der Rückrunde – in Wört gewinnen und somit auf drei Punkte an den Spitzenreiter heranrücken. Davon profitieren würde auch der TSV Adelmannsfelden (2./50), sofern sich dieser beim abstiegsbedrohten VfB Ellenberg (14./31) durchsetzen kann. Umgekehrt hätte der TSV bei einem Sieg die Relegation sicher, sollte Bopfingen verlieren und die SGM Union Wasseralfingen (4./47) nicht über ein Remis gegen den SV DJK Stödtlen (8./40) hinauskommen. Nur noch eine äußerst geringe Restchance auf den bedeutsamen zweiten Rang besitzen der SV Kerkingen (7./46) und der VfB Tannhausen (6./46) vor ihrem direkten Aufeinandertreffen. Gleiches gilt für den nach der Winterpause wiedererstarkten TSV Hüttlingen (5./46), der einen Auswärtssieg beim bereits als Absteiger feststehenden FC Röhlingen (15./16) fest eingeplant.

Auch die Sportfreunde Rosenberg (16./16), die bereits seit Ende Oktober auf einen Sieg warten müssen, können den Absturz in die B-Klasse nicht mehr verhindern und bestreiten gegen die DJK-SG Schwabsberg-Buch (11./37) ihr vorerst letztes Heimspiel in der Kreisliga A. Die Schwabsberger benötigen ihrerseits mindestens einen Punkt, um auch die letzten verbliebenen Zweifel am Klassenerhalt auszuräumen. Für den SV DJK Nordhausen-Zipplingen (12./35) und die Sportfreunde Dorfmerkingen (13./34) geht es im direkten Duell ebenfalls darum, die auf dem Relegationsplatz rangierenden Ellenberger (14./31) weiter auf Distanz zu halten - im besten Falle könnten beide Kontrahenten anschließend den direkten Klassenerhalt feiern und Ellenberg müsste bei einer Niederlage gegen Adelmannsfelden auf sein entscheidendes Match gegen den Abstieg warten.

Kreisliga A III: Während die eigenen Aufstiegshoffnungen längst verflogen sind, könnte die SGM Königsbronn/Oberkochen (5./54) doch noch indirekt ins Titelrennen eingreifen, wenn man dem in der vergangenen Woche entthronten Spitzenreiter FV Burgberg (2./68) ein Bein stellen würde.

Der abstiegsbedrohte FC Härtsfeld (15./23) steht beim AC Milan Heidenheim (1./70) unter Druck, dem Gegner würde bereits ein Punktgewinn zur vorzeitigen Meisterschaft genügen.