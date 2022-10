Bopfingen feiert spektakulären Auswärtssieg

In der Kreisliga A II hat die SGM Tannhausen/Stödtlen den achten Sieg im neunten Spiel gefeiert. Im Heimspiel gegen den TSV Westhausen gab es ein 2:0. Der TV Bopfingen gewann spektakulär mit 7:4 beim FSV Zöbingen.

FC Ellwangen - SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Erol (31.), 2:0 Wiedemann (73.), 3:0 Taher (78.). Ellwangen zeigte sich von Beginn an dominat, erarbeitete sich Chance um Chance und ließ nur wenig zu. In der zweiten Halbzeit konnte dann Ellwangen sein gutes Spiel mit den überfälligen Toren zum letztlich verdienten Sieg krönen.

SGM Tannhausen/Stödtlen - TSV Westhausen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Feil (45.), 2:0 Mulzet (48.). Am Ende war es ein nicht unverdienter 2:0-Erfolg für die SGM. Zwei schön herausgespielte Tor kurz vor und kurz nach der Pause entschieden das Spiel.

Union Wasseralfingen - SV Elchingen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Niegel (2.), 2:0 Schlipf (77.). Gleich mit der ersten Aktion ging die Union in Führung, danach war es eine ausgeglichene Partie. Nach der Halbzeit fanden die Gäste besser ins Spiel mussten aber nach einem Konter das 0:2 hinnehmen. Res.: 5:1

SV Kerkingen - SV Pfahlheim 0:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Wohlfrom (35., 47. und 75.). Kerkingen kam zu keiner Minute ins Spiel. Durch einen Fehler der Heimmannschaft erziehlen die Gäste das 1:0. Der SV Pfahlheim kämpfte und traf in Durchgang zwei weitere zweimal. Res.: 0:1

FC Röhlingen - SF Rosenberg 0:1 (0:1). Tor: Schips (27.). Der FCR startete gut in die Partie. Auf beiden Seien klopfte der Ball an das Aluminium. Nach 20 Minuten kamen die Gäste besser in die Partie und erzielten das Siegtor. In der zweiten Hälfte hatte die Heimmannschaft mehr vom Spiel, konnte aber keinen Treffer erzielen. Res.: 0:2

SG Eigenzell-Ellenberg - SSV Aalen 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Lechner (43.), 2:0 Knecht (55.), 2:1 Essome (66.), 3:1 Lechner (90.). Gelb/Rot: SG (64.). Die SG feierte einen 3:1-Heimerfolg gegen den SSV Aalen. Die SG machte in der 90. Minute in Unterzahl den Deckel drauf und sicherte sich die drei Punkte.

FSV Zöbingen - TV Bopfingen 4:7 (2:4). Tore: 0:1 Kaya (6.), 0:2 Ocker (23.), 1:2 Gruber (27.), 1:3 Bostanci (34.), 2:3 Dischinger (37.), 2:4, 2:5 Vuran (42. und 48.), 3:5 Konetzky (66./FE), 4:5 Dischinger (76.), 4:6 Mekhzoumi (85.), 4:7 Osmann (88./FE). In einer spektakulären Begegnung, mit insgesamt elf Toren, gewann der TV Bopfingen auswärts mit 7:4. Res.: 0:4

SG Schrezheim - TSV Adelmannsfelden 1:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Hahn (39. und 65.), 1:2 Friz (69.), 1:3 Grabinger (86.). Ein Spielbericht liegt nicht vor. Res.: 2:4

Spielfrei: TSV Hüttlingen