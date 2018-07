Boom: Die Realschulen sind rappelvoll

Die Lage der Realschulen sei schlecht, hat die SPD-Landtagsabgeordnete Ulla Haußmann in einer Verlautbarung beklagt. Mit Lehrern seien sie vergleichsweise am schlechtesten versorgt. Weshalb die SPD-Landtagsfraktion fordere, landesweit 500 Lehrerstellen mehr für die Realschulen zu schaffen. So dramatisch allerdings sehen die Realschulen selbst ihre Situation derzeit gar nicht, wie Nachfragen zeigen.

Im laufenden Schuljahr, so Haußmann, fielen landesweit 1000 Schulstunden pro Realschule aus, ein Jahr zuvor seien es noch 800 gewesen. Pro Schüler hätten die Realschulen zudem nur 1,32 Lehrerwochenstunden, an den Gymnasien seien es 1,49, an den Hauptschulen gar 2,05. In Ostwürttemberg allerdings fällt kein regulärer Realschulunterricht aus, wie Rainer Kollmer, der stellvertretende Leiter des Staatlichen Schulamts Göppingen und dort auch für den Bereich Realschulen zuständig, sagt. Mit 22 906 Lehrerwochenstunden im Schulamtsbezirk sei der Pflichtbereich an den Realschulen komplett abgedeckt. Hinzu komme ein Poolbereich, etwa für AGs oder Krankheitsvertretungen, wodurch die Zahl der Lehrerwochenstunden auf 23 774 steige. Das einzige Dilemma, so Kollmer weiter, sei, dass die tatsächliche Zahl der Ausfälle, etwa durch Krankheit oder Mutterschutz, deutlich höher sei als der Pool teilweise hergebe. „Wir versuchen zu tun, was möglich ist, in der Regel gelingt uns dies auch.“

„Natürlich sind wir im Ergänzungsbereich nicht so versorgt wie Grund- oder Werkrealschulen, hier könnten wir mehr vertragen“, sagt Herbert Hieber, Rektor der Wasseralfinger Karl-Keßler-Realschule (KKR), mit 644 Schülern derzeit die größte in Aalen. Insgesamt habe sich die Lehrerversorgung aber verbessert. Die Realschulen, so Hieber weiter, hätten in den vergangenen Jahren zwar nicht so im Blickpunkt gestanden wie das achtjährige Gymnasium oder das Thema Werkrealschule, „dafür konnten wir aber in Ruhe arbeiten“.

Und das bei einem ungebrochenen Zustrom an die Realschulen. „Wir haben in fast allen Klassenstufen immer volle Klassen“, sagt Schulamtsdirektor Kollmer. Obwohl der Klassenteiler in den letzten Jahren sukzessive von 33 auf derzeit 31 abgesenkt worden ist und wohl noch auf 30 sinken werde. Den Realschul-Boom sieht er auch unter dem Aspekt, die schulische Laufbahn danach an einem Beruflichen Gymnasium fortsetzen zu können. „Im Prinzip ist die Realschule Teil eines neunjährigen Gymnasiums geworden“, sagt Kollmer. Herbert Hieber erklärt, in diesem Schuljahr seien 50 Prozent aller Fünftklässler mit einer Gymnasialempfehlung an die KKR gekommen.

Einen höheren Anteil an Gymnasialempfehlungen gibt es derzeit auch an der Aalener Galgenberg-Realschule, eine „Gesetzmäßigkeit“ will Rektor Norbert Weber daraus allerdings nicht ableiten. Sein Pflichtunterricht ist ebenfalls komplett abgedeckt, es gebe Spielraum für Zusatzangebote – „wir sind zufrieden“.

Dass Rückkehrer vom Gymnasium zunehmend den Realschülern dort den Platz wegnähmen, auch das beklagt Haußmann. „Solche Rückkehrer hat es schon immer gegeben“, sagt Anita Stark, Rektorin der Unterkochener Kocherburgschule. Ein richtiges Problem sei das nie gewesen, weil es zum einen mehrere Realschulen in der Stadt gebe und weil es zum andern auch schon gelungen sei, eine weitere Klasse aufzumachen, wenn man über dem Klassenteiler liege. Im Prinzip könnten Wechsler, so Rainer Kollmer, nur dann an einer Realschule aufgenommen werden, wenn dort Plätze frei seien. Notfalls müssten sie eben abgewiesen werden.

INFO Die vier Aalener Realschulen – Galgenberg-Realschule, Uhland-Realschule, Karl-Keßler-Realschule Wasseralfingen und Kocherburgschule Unterkochen – besuchen im laufenden Schuljahr 1940 Schülerinnen und Schüler. Zum Vergleich: Im Schuljahr 1988/89 waren es 1623, im Schuljahr 1995/96 nur 1584. Bei der Neueinstellung von Lehrerinnen und Lehrern zu Beginn des jetzigen Schuljahres hatten die Realschulen im Bereich des Schulamts Göppingen mit 70 von 170 den Schwerpunkt gebildet.