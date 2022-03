Bombentschärfung: ACA plant Aktionen

Für die Entschärfung der Fliegerbombe werden am Samstag, 5. März, ungefähr 3.300 Personen rund um das entsprechende Gebiet am Tannenwäldle evakuiert. Einige Betriebe von Aalen City aktiv (ACA) haben sich für alle Personen, die an diesem Tag früh aus ihren Wohnungen und Häusern müssen, eine Alternative überlegt und die Öffnungszeiten vorverlegt sowie kleine Aktionen vorbereitet.

„Einige Betriebe haben Ihre Öffnungszeiten extra angepasst und öffnen bereits um 9 Uhr. Ebenfalls haben einige Cafés schon ab 8 Uhr geöffnet und laden zu einem leckeren Frühstück ein“, berichtet Citymanager Reinhard Skusa. „Uns ist es wichtig, dass wir für unsere Kunden in einer solchen Situation da sind und da unterstützen wir uns natürlich gegenseitig“, sagt ACA Vorsitzender Josef Funk. Die Idee zu einer früheren Öffnung hatte Wolfgang Schieber vom Café Schieber, der am Samstag bereits acht Uhr sein Café am Spritzenhausplatz öffnet und verschiedene Frühstücksangebote hat. Auf diese Idee sind schnell weitere Betriebe aufgesprungen und haben kurzerhand die Öffnungszeiten für den Samstag vorverlegt. „Normalerweise öffnen wir samstags erst um 10 Uhr, aber an diesem Tag sind wir bereits ab 9 Uhr für unsere Kunden da und wer möchte, bekommt gerne einen Espresso“, sagt Cornelia Gangl von Louise Fashion in der Helferstraße. Wer noch etwas Süßes dazu möchte, kann gegenüber im HeimAat Café italienische Cornetti und verschiedene Leckereien der Cake Factory versuchen. Das Team von Dr. Fashion in der Radgasse bietet ab 9 Uhr neben den neuesten Frühlingstrends auch Kaffee, Butterbrezeln und leckeren Heumilchkäse an. Wer ein ruhiges Plätzchen zum Aufwärmen und Ausruhen sucht, ist bei Karin Fröhlich von „Wein und Delikates“ im Westlichen Stadtgraben herzlich willkommen. „Die Kunden dürfen sich zwischen 9 und 14 Uhr gerne bei mir im Geschäft ausruhen und auch ihr Essen und eigene Getränke mitbringen. Ich stelle Mineralwasser und heißen Tee zur Verfügung“, sagt die Inhaberin. Bei Mode Funk am Spritzenhausplatz sind ebenfalls ab 9 Uhr die Türen geöffnet und für die Kunden stehen Butterbrezeln bereit. Vor der Hauptstelle der Kreissparkasse Ostalb wird von 10 – 13 Uhr vom Gokarts- und Fun Store Ostalb ein Gokart Parcours aufgebaut, der bei Jung und Alt für viel Spaß sorgt. Eine handwerkliche Alternative hat sich der toom Baumarkt einfallen lassen. Von 12 – 17 Uhr findet ein Heimwerkerkurs zum Thema Baumschnitt statt. Um Anmeldung wird unter 07361 / 9639-0 gebeten.