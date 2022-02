Bombenfund: Nur 3300 Personen von Evakuierung betroffen

Die Vorbereitungen für die Entschärfung einer mutmaßlichen Fliegerbombe beim Tannenwäldle am Samstag, 5. März, sind weiter fortgeschritten. In Abstimmung mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte die Evakuierungszone nun reduziert werden. Das hat die Stadtverwaltung am frühen Dienstagabend mitgeteilt.

Erfreulicherweise, so heißt es, seien nun weniger Personen von der Evakuierung betroffen. Statt der bisher genannten Zahl von 5000 Personen müssten jetzt nur noch rund 3300 Personen am 5. März bis 8 Uhr morgens ihre Wohnungen verlassen haben.

Dieser Personenkreis werde in dieser Woche einzeln von der Stadtverwaltung Aalen schriftlich über das geplante Vorgehen unterrichtet. Mit diesem Schreiben werde ein Antwortformular übersandt, das bis spätestens 23. Februar an die Stadtverwaltung zurückgesandt werden solle.

Eine Karte mit der neuen Abgrenzung der Evakuierungszone ist unter www.aalen.de zu finden. Die betroffenen Straßenzüge und Gebäude sind zudem in der ab 17. Februar in Kraft tretenden Allgemeinverfügung der Stadt Aalen genannt.

Rund um diese Evakuierungszone wird zudem ein Gefährdungsbereich festgelegt, in dem am 5. März ab 11 Uhr während der Entschärfung Aufenthalt und Arbeiten im Freien aus Gründen des Eigenschutzes vermieden werden sollen. Ein Lageplan unter www.aalen.de informiert auch über diesen Gefährdungsbereich.